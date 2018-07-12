幾小時的「插管傳奇」 陳敏鳳：英賴不同調？

陳敏鳳於《雲論》撰文指出管碧玲接管教育部長的呼聲只有幾個小時，但這之間的矛盾和離奇，不免讓人揣測總統蔡英文和行政院長賴清德之間是否出現閒隙？（行政院提供）

友善列印
中時電子報
/整理報導

「拔管」事件「戰死」兩位教長，導致新教長人選至今難產，府院原屬意民進黨立委管碧玲來接任，卻在最後一刻緊踩煞車，其他被傳出的人選則都「嚇到」連忙否認。媒體人陳敏鳳認為這二年來，內閣都是由學者掌控，但是學者施政不接地氣，現在換成資深立委入閣有何不可？

陳敏鳳於《雲論》撰文指出管碧玲接管教育部長的呼聲只有幾個小時，但這之間的矛盾和離奇，不免讓人揣測總統蔡英文和行政院長賴清德之間是否出現嫌隙？之前有報導前教育部長潘文忠下台後，賴清德就中意管碧玲接任教育部長，但最後卻是吳茂昆接任，且吳茂昆的任命當時也遭外界推測是賴清德主導的，那麼教育部長的任命上，賴清德到底發揮多少影響力，令人好奇。

其次，賴清德就任行政院長後，幾次改組都沒有起用自己人馬，仍舊是林全內閣時期人馬。而在人民對民進黨執政越發不滿下，賴清德的民調也隨蔡英文的施政不佳而拖累，賴清德此番內閣改組挽救選戰也沒不妥之處。

再者，賴清德鎖定管碧玲接任教育部長並非心血來潮，而是考量這二年多來，內閣都是任用學者，但學者施政不接地氣，賴清德可能在任用內閣上想以實務為準，突破非學者的思維來做安排，可惜最終遭到阻礙。管碧玲長期關注教育，如果只因管接任教育部長，立委補選將因「拔管事件」持續發酵，衝擊高雄選情，這理由不是很奇怪？因為高雄市是民進黨基本盤，如果立委補選都選不上，市長就能選上？而且「拔管」若真的有影響選情，政府怎不趕快補救？

陳敏鳳文末表示很多民進黨人認為綠營的政治人才入閣是正確的事，因為許多名學者入閣後，不食人間煙火，拖累執政黨更毀了自己一世英名，如果賴清德能打破學者治國，任用有務實經驗的資深立委有何不可？「內閣閣員到底是要學問好還是會做事重要呢？答案其實很清楚」。

(中時電子報)

姑婆勇遭點名任內政部長　葉毓蘭：做教育部長或法務部長不是更優秀？
管碧玲PO影片炫政治能力 網酸：… 網路盤點民進黨上台前上台後 幹…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。