幾小時的「插管傳奇」 陳敏鳳：英賴不同調？

2018年07月12日 08:30 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

「拔管」事件「戰死」兩位教長，導致新教長人選至今難產，府院原屬意民進黨立委管碧玲來接任，卻在最後一刻緊踩煞車，其他被傳出的人選則都「嚇到」連忙否認。媒體人陳敏鳳認為這二年來，內閣都是由學者掌控，但是學者施政不接地氣，現在換成資深立委入閣有何不可？

陳敏鳳於《雲論》撰文指出管碧玲接管教育部長的呼聲只有幾個小時，但這之間的矛盾和離奇，不免讓人揣測總統蔡英文和行政院長賴清德之間是否出現嫌隙？之前有報導前教育部長潘文忠下台後，賴清德就中意管碧玲接任教育部長，但最後卻是吳茂昆接任，且吳茂昆的任命當時也遭外界推測是賴清德主導的，那麼教育部長的任命上，賴清德到底發揮多少影響力，令人好奇。

其次，賴清德就任行政院長後，幾次改組都沒有起用自己人馬，仍舊是林全內閣時期人馬。而在人民對民進黨執政越發不滿下，賴清德的民調也隨蔡英文的施政不佳而拖累，賴清德此番內閣改組挽救選戰也沒不妥之處。

再者，賴清德鎖定管碧玲接任教育部長並非心血來潮，而是考量這二年多來，內閣都是任用學者，但學者施政不接地氣，賴清德可能在任用內閣上想以實務為準，突破非學者的思維來做安排，可惜最終遭到阻礙。管碧玲長期關注教育，如果只因管接任教育部長，立委補選將因「拔管事件」持續發酵，衝擊高雄選情，這理由不是很奇怪？因為高雄市是民進黨基本盤，如果立委補選都選不上，市長就能選上？而且「拔管」若真的有影響選情，政府怎不趕快補救？

陳敏鳳文末表示很多民進黨人認為綠營的政治人才入閣是正確的事，因為許多名學者入閣後，不食人間煙火，拖累執政黨更毀了自己一世英名，如果賴清德能打破學者治國，任用有務實經驗的資深立委有何不可？「內閣閣員到底是要學問好還是會做事重要呢？答案其實很清楚」。

(中時電子報)