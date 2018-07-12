NBA》又是謠言？籃網遭爆用林書豪換安森尼

林書豪這次換被傳出可能遭到籃網換去雷霆。(美聯社)

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中時電子報

先前被傳出可能被交易到魔術的林書豪，12日又遭《Sporting News》記者羅倫斯爆料，籃網正跟雷霆進行談判，考慮用林書豪交易「甜瓜」安森尼，主因是籃網想要換取選秀權，假如換來安森尼，也會馬上買斷換取更多薪資空間！

林書豪目前還在積極從膝蓋傷勢當中復健，先前他被傳出可能被交易到欠缺控衛的魔術，卻被籃網總管馬克斯親自否認，沒想到如今豪哥換被傳出，將跟自己當年「林來瘋」時期的尼克隊友安森尼互換東家，也算一種宿命安排。

畢竟籃網目前控衛人數「爆炸」，除了林書豪，還有羅素、丁維迪、懷海德等人可以出任控衛，甚至去年夏天跟豪哥一起返台訪問的利維特也可幫忙控球，豪哥在籃網的地位明顯越來越危險，加上他跟籃網之間也僅剩1年合約。

雷霆也在積極拋售安森尼，藉以減少超過1億美元的豪華稅，想跟籃網交易安森尼並非不可能，只是假如林書豪真的跳槽雷霆，恐怕只能淪為韋斯布魯克的替補，無論發揮空間或上場時間勢必大幅縮減，這應該不是豪哥所樂見的。

跟丁維迪一起出席夏季聯賽觀看籃網與火箭之戰的林書豪，認為這項交易傳言應該不是事實，因為他並未收到任何籃網高層來電，「我只接到我的經紀人電話來澄清，現在我不認為有任何事情發生，我認為這些謠言並非事實。」

(中時電子報)

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