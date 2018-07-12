消防員18歲奉子成婚 14年2度休妻

2018年07月12日 08:28 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

中部地區一名李姓消防員，18歲時奉子成婚，與陳姓女子結為夫妻，但2人婚後因為婆媳問題、丈夫外遇疑雲等問題，感情愈來愈淡薄，2004年李男訴請離婚遭駁回，至此夫妻分居長達14年，李男去年再度提起離婚訴訟，台中高分院判准離婚。

綜合媒體報導，李姓消防隊員20多年前奉子成婚，當年他只是不諳世事的18歲高中生，兒子出世後北上邊求學、邊打工，老婆則帶兒子到宿舍同住，卻與婆婆時常發生衝突，指責婆婆不拿錢養孫子。李男更因為陳女拿他的提款卡肆意花費，導致付不出房貸，房子慘被拍賣。

李男無奈表示，年輕時涉世未深就結婚，對人生缺乏規劃，2004年曾向法院訴請離婚，但法院認為李男無理由離婚，判他敗訴。李男再控，妻子不斷打電話到工作單位騷擾他，造成他考績不佳，之後調職到台中，與妻子分居至今，早已形同陌路。

陳女出庭時則反駁，指出夫妻鬧不和的導火線，為丈夫婚後劈腿另名女子，她在車上發現一張婚紗照，上頭新娘卻是一名陌生女子；另外陳女指控，李男婚後20幾年來，從未支付家庭開銷，也沒有負擔子女扶養費，還擅自改提款卡號碼，讓她無法提領金錢過生活。

這對怨偶對簿公堂，法庭上互相指責對方不是，台中高分院認定夫妻2人怨懟已深，婚姻關係惡化，雙方皆須負起責任，婚姻關係早已經名存實亡，故判准離婚。

(中時電子報)