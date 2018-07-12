網路盤點民進黨上台前上台後 幹話大集合

2018年07月12日 08:49 中時電子報 邱文秀

昔喊「時時街頭見」蔡今稱：沒必要別上街

蔡政府上台後，官員、民代時常「語出驚人」，臉書粉絲頁「台灣傻事」發布一條新聞影片集錦，集合綠營上台前後「幹話」，諸如立委邱議瑩說勞工「抗議都是放錄音而已啦！」、陳師孟擔任前總統府秘書長時說「不要把中華民國跟中華民國國旗劃上等號」等都上榜，影片最後結論「民進黨就是最大、想怎樣就怎樣，百姓怎麼抗議都沒有效啦!」

【時時上街頭變不要上街頭】:臉書粉絲頁「台灣傻事」發布一條新聞影片集錦，集合綠營上台前後「幹話」，首先是總統蔡英文在民進黨2008年的圍城行動說「讓我們的人民能夠走上街頭，主張言論自由，主張人權，主張主權，我覺得很光榮。在將來的一段時間，我們會時時在街頭見面，逼著人民走上街頭，限制人民言論自由，扼殺人民遊行及抗議空間，這個才是暴力政府嘛!」

但2016年蔡政府上台後，9月就有逼近10場大型陳情抗議活動，蔡英文呼籲民眾「沒必要不要常常走上街頭」。

20150511中天新聞 台灣勞工「假太多」... 蔡英文挨轟失言

【勞工假太多】:蔡英文與彰濱工業區廠商座談時，提到台灣勞工一年放100多天假，她說「老實講，我真的也覺得台灣的休假太多」惹議。

20170927中天新聞 自稱務實台獨！ 賴清德：中華民國已主權獨立

【賴清德台獨說】:行政院長賴清德今年3月在國民黨立委賴士葆質詢時，脫口而出「我的確是台獨工作者啊!」不斷宣稱自己是「務實的台獨工作者」。

20170104中天新聞 駁例休三輸！ 徐國勇稱「物質不滅」

【徐國勇「物質不滅定律」】:外界質疑「一例一休」會造成三輸局面。行政院發言人徐國勇出面反駁並用「物質不滅定律」形容，勞工的工資、工時跟企業的獲利加起來一定是得到一個共同數字。遭批「姑婆芋是神經毒，恩恩，顯然是有效果的…」

切割保官! 林美珠:沒說手握方向盤才算工時│中視新聞 20170221

【手握方向盤才算工時】:蝶戀花事件引發工時爭議，駕駛在旅客下車觀光後的等待時間是否算是工時，前勞動部長林美珠表示若沒有受到雇主拘束就不算。「如果這段時間他把車門關起來，他可以去散散步或做做操，也可以去聽音樂」。

【死亡人數太少】:副總統陳建仁出席「國軍災難醫療救援暨國醫志工服務成果發表會時。原意推崇台灣醫療技術，在八仙塵爆時，他估死亡人數最起碼50人，「可是死亡人數太少」，少到全世界的急診醫師，都覺得台灣實在是一個令人讚嘆與值得學習的好地方。

防疫推妙方? 林聰賢籲:冬天不養禽│中視新聞 20170215

【冬天不要養禽】:禽流感疫情延燒，農委會主委林聰賢表示將輔導業者在過冬的期間，避免養禽，降低風險；另外則是輔導業者室內養禽，避開候鳥帶原的影響。遭批「冬天部長也別領薪水好囉！」

林全慰安婦自願說 引發婦女界反彈│中視新聞 20160604

【慰安婦也許是自願的】:前行政院長林全首度到立法院備詢，藍委費鴻泰問林全，慰安婦到底是自願還是強迫？林全說，都有可能，因為慰安婦那麼多，有人也許是自願，有人也許是強迫，不能一定都說是自願或強迫。

蔡總統才向原民道歉 邱議瑩脫口罵"番仔"│中視新聞 20161116

【跟你們這些番仔說話也沒有用啦】:立法院審查核災食品專案報告時吵成一團，立委邱議瑩脫口而出「不跟你們吵啦，跟你們這些番仔說話也沒有用啦！」引發國民黨原住民立委不滿，揚言要把她送紀律委員會，邱議瑩反駁維基百科裡，番仔是指不可理喻之人，跟原住民無關。但維基百科解釋，番仔經常被視為貶義詞，甚至帶有嚴重的歧視意味。之後邱議瑩公開道歉，鞠躬說3次對不起。

沒聽見勞工吶喊? 邱議瑩:放錄音帶的啦!│中視新聞 20171204

【抗議都是放錄音而已啦】:立院審查《勞基法》修正案，藍綠雙方僵持不下。藍委表示，難道民進黨沒聽到外面勞工在抗議嗎，竟要讓修法強渡關山，但在台下的立委邱議瑩反嗆，那些抗議都是放錄音而已啦！還酸勞團，竟然連抗議都不認真，用放錄音帶抗議。

【不要把中華民國跟中華民國國旗劃上等號】:洪秀柱擔任立委時質詢時任總統府秘書長陳師孟。當時陳師孟被問到「是否能接受有人羞辱國旗」，陳師孟表示「不要把中華民國跟中華民國的國旗畫上等號」。讓洪秀柱當場拍桌大罵他「非常可恥」。

大政治大爆卦》2016.10.27-04 一例一休案狂傲發言 吳秉叡：反對者可不用支持民進黨

【反對者可不支持民進黨】:一例一休修法，民進黨團幹事長吳秉叡直言，黨團願意為這法案負責，反對者在未來選舉時，可以不要支持民進黨。

【段宜康敲桌】:2014年立法院內政委員會成立行政院鎮壓學運調閱小組，立法院要求調閱行政院監視器影像跟相關通聯紀錄，包括行政院在內相關部會都拒絕提供，讓民進黨立委超火，段宜康衝向時任內政部長陳威仁的位子，重捶好幾次桌子抗議。

「我是你爸爸」！ 陳其邁斥王郁琦 爆失言

【「我恁爸爸」】:2012年民進黨立委陳其邁質詢時任陸委會主委王郁琦，感到不耐煩，陳不滿王的回應，質詢結束前用台語嗆：「我恁爸爸啦（我是你爸爸）！」

民進黨立委們前往法務部抗議，立委邱議瑩（右）踹破法務部長曾勇夫的辦公室大門。（本報資料照片／劉宗龍攝）

【邱議瑩踹門】:立委邱議瑩2013年4月不滿法務部將前總統陳水扁移送培德醫院，到法務部踢館，辱罵前法務部長曾勇夫「孬種」，還踹破部長室大門。

(中時電子報)