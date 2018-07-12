陸媒：美國新一輪加課關稅清單看起來比實際可怕

2018年07月12日 08:56 中時電子報 喻華德

據彭拜新聞11日援引微信公眾號「甜甜餘味」的分析表示，美國貿易代表辦公室(USTR)公佈了新一輪課稅清單，動用301條款擬對價值2,000億美元（新臺幣6兆800億元）的中國大陸商品加課10%關稅。但由清單內容與大陸出口結構交叉比對可發現，打擊重點並未集中在對大陸出口影響最大的領域;此外清單涵蓋美國人民生活的各領域，會增加民眾購買日用品的成本，有專家認為此舉形同懲罰美國民眾。

本輪措施旨在開啟加課關稅的程序和公佈清單，正式課稅至少要到8月程序完成之後。相關利益方可在8月17日前對課稅清單提交書面意見，美國301條款委員會將於8月20日至23日將召開公開聽證會，聽證會結束後，相關利益方可在8月30日前提交抗辯意見。

USTR公佈的檔共有205頁，第1頁至10頁是加課關稅的背景介紹、美方態度、中方反應、後續程序等內容，從第11頁至第205頁，共195頁，是實際清單內容。總體來說，具體產品名稱及類目可以說是無所不包，統整後可歸納以下特點：

第一，本輪清單打擊面非常廣，幾乎包括衣食住行、輕工業、機械製造、生活日用品等各方面，就連收藏及古董都沒放過，「甜甜餘味」指出美方是想對大陸向美國的出口形成全面震懾。

第二，所列項目佔了20頁以上的有食品類，紡織品類，化學製品類；佔10頁以上的分別為：貴金屬類，製造業，輕工業類。

第三，從打擊效果檢視，雖然不能直接將清單頁數與實際的「質」劃等號，但可略窺一二。食品類進口商品是打擊的一大重點；另一大重點則是以輕工領銜的廣義的製造業。

從中方向美方的出口結構來看：2016年美國從大陸進口總值4,626億美元，是美國最大的商品供給國。金額最高的是電子機械類產品（1,290億美元）、機器（970億美元）、傢俱及寢具（290億美元）、玩具及運動裝備（240億美元）、鞋類（150億美元）。此外，從大陸進口的農產品總額43億美元（是美國第三大農產品供給國），其中佔比最高的是加工後的水果及蔬菜（11億美元）、水果及蔬菜汁（3.28億美元），速食休閒類食品（2.13億美元），新鮮蔬菜（2.05億美元）及茶葉（1.52億美元）。

因此「甜甜餘味」分析認為此輪加課關稅清單看起來比實際可怕！

(中時電子報)