東海大學4校友 榮獲中研院新科院士

2018年07月12日 08:51 工商 劉朱松

東海大學4位校友，日前榮獲中研院新科院士，包括第一屆外文系于君方，及第三屆中文系杜維明，獲選人文及社會科學組院士，第七屆物理系錢嘉陵，獲選數理科學組院士，及第13屆化工系何德仲，獲選工程科學組院士。東海大學今（12）日表示，該校至今已有11位優秀校友，榮獲此殊榮，為全國私校之冠。

中央研究院本月5日選舉出第32屆中央研究院新任院士21位。東海大學再獲佳訊，共有上述4位校友獲選為院士。

東海大學指出，于君方在大學時，就讀東海外文系，之後前往美國哥倫比亞大學，攻讀哲學博士，現為美國哥倫比亞大學榮譽退休教授，1999年被選為美國中國宗教學會副會長。

于君方早期興趣偏重宋、明佛教史；另有多篇有關禪宗清規與公案方面的論文。近十年關注觀音信仰的研究，所著《中國的觀音信仰》（ Kuan-Yin: The Chinese Transformation of Avalokiteshvara ）， 即將由美國哥倫比亞大學出版社出版。

杜維明畢業於東海中文系，並獲取得哈佛碩士，及博士學位。杜教授曾回到母校接受名譽哲學博士學位，他回憶在東海求學的日子時，感謝老師的教導，尤其以牟宗三、徐復觀教授，在學業上對他的啟發及帶領，令他印象最為深刻，也確定了自己學術思想的方向。

杜維明目前為北京大學人文講席教授、北京大學高等人文研究院院長，曾任教普林斯頓大學、柏克萊加州大學，並在北京大學、台灣大學、香港中文大學，和法國高等學院講授儒家哲學，為當代新儒家的代表人物之一。

在研究上貢獻上，杜維明致力於推動新儒學發展。他具有崇高的儒學教育理念，一生為實現新儒學家思想努力。也擔任中央研究院文史哲籌備諮詢委員會召集人，推動新儒學國際化有特殊貢獻。

錢嘉陵在東海大學畢業後，赴美攻讀博士，目前為美國知名的The Johns Hopkins University Jacob L. Hain 物理系講座教授，10多來，陸續獲得美國物理學會，及亞洲磁學協會聯盟的學術獎項。

錢嘉陵在奈米結構下磁性材料，提出許多前瞻性的發現，改善了半導體的散熱問題，日前亦獲得國際物理與應用物理聯盟（IUPAP）頒發磁學獎、Neel獎章，成為首位獲此崇高榮耀的華人科學家。

錢嘉陵曾受東海學生採訪，「他提到對於研究的看法，期勉學生要學會去跳脫大多數人的思考模式，換個角度也許能發現不一樣的東西，一旦有了不一樣的發現，也許就能應用在某處，甚至能促使新的發明」。他相信這樣的信念，也促使他有現在的成就及發現。

何德仲是東海化工系校友，現為埃克森美孚策略研究院資深研究員，曾獲得該公司技術成就獎；並於2016年入選美國國家工程院院士，更於今年分別於美國、加拿大，及墨西哥等國家針對「對於工業催化劑和催化過程具有顯著實質性貢獻」議題，進行巡迴講座。

何德仲的專長領域，在化學工程及碳氫化合物的催化轉化，並在能源與環境方面的研究，得到廣泛認可，他的研究為污垢堆積動力學及其與原油性質的關係，提供了量化理解，能夠使煉油廠採用低廉的低質原油，從而獲得競爭優勢。

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