鳳梨、芒果要帶皮吃！營養博士：這15種蔬果沒理由去皮

許多蔬果的皮比果肉含有更多營養素、纖維、抗氧化劑。（圖/達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

前陣子吃香蕉皮沾醬油的話題掀世代討論，蔬果的皮比果肉含有更多營養素、纖維、抗氧化劑，有豐富的植物化學物質，因此不見得每種蔬果都需要去皮，反而容易浪費蔬果的營養價值。有營養師就列出15種沒理由去皮的蔬果，透過生食或水煮後，都適合完整攝取。

現任美國紐約市立社區大學兼任副教授的營養教育博士白小良，在出版的新書「別讓錯誤的營養觀害了你2：你吃進的是營養還是負擔？」中詳列適合果肉、果皮一起吃的蔬果：蘋果、梨子、馬鈴薯、地瓜、葡萄、黃瓜、茄子、胡蘿蔔、香蕉，還包括芒果、鳳梨、洋蔥、西瓜、奇異果、橘子等。

像是夏季盛產的當令芒果，果皮除了含有比果肉較多的類胡蘿蔔素、多酚之外，還有助於燃燒脂肪、抑制脂肪細胞的生成，適合直接生吃或醃製；熟成鳳梨的皮比果肉含有高量鳳梨蛋白酶，有助減少炎症，建議榨汁或鍋煎軟化食用；洋蔥外皮雖然硬澀，但適合洗淨後熬湯增加風味、營養素，含有和芒果皮、蘋果皮一樣的抗氧化劑槲皮素，有益於緩解肺呼吸問題、消除腦組織傷害及保護記憶力等。

西瓜皮含有大部分具抗氧化特性的瓜胺酸，有益提高免疫系統、心臟的必需胺基酸，料理手法適合醃製或炒熟；奇異果皮則是刮去表面絨毛後較容易食用，含有更多的維生素C、抗氧化劑、黃酮類化合物；橘子皮因帶有苦味，建議乾燥或磨碎果皮，搭配調味醬汁、巧克力或冰品等一起食用，具有果肉的兩倍維生素C之外，所含類黃酮具有抗癌、抗炎特性等好處。

當然，上述蔬果在連皮吃之前，是否殘留農藥也是考量問題之一，建議選擇栽種過程沒有被藥劑污染、有機認證或是自己栽種的蔬果，避免把有毒物質吃下肚。

(中時電子報)

文章來源：別讓錯誤的營養觀害了你2：你吃進的是營養還是負擔？

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