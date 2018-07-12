颱風過後門窗忘了開釀禍 中市一家6口一氧化碳中毒

2018年07月12日 09:20 中時 盧金足

台中市消防局人員在屋內以五用氣體偵測器，測得一氧化碳濃度約為60PPM，緊急將4名大人2名小孩送醫。（盧金足翻攝）

12日上午5點多，民眾報案指出家人疑因過度勞累倒臥浴室，意識清楚、肢體無力，急需送醫診治，消防人員到場發現是一氧化碳中毒。（盧金足翻攝）

台中市消防局發現疑一氧化碳中毒的住戶，使用天然氣熱水器，設於有加裝氣密窗陽台。（盧金足翻攝）

台中市西屯區黎明路三段，12日上午5點多發生一住戶一氧化碳中毒意外！ 造成4名大人2名小孩送醫，其中最小只有3歲，所幸6人都無大礙，仍在醫院做進一步檢查。

廖男父親說，兒子在市場工作，今天早上4點多回家到浴室洗澡，可能是之前瑪莉亞颱風過境家人擔心風大雨強緊閉陽台的窗戶，才會造成一氧化碳中毒，幸好女兒及時發現。

消防局上午5點21分接獲報案到場搶救，5點41分將廖姓一家6人分送往台中榮總及澄清醫院中港院區診治，消防局調查該住戶使用天然氣熱水器，設於有加裝氣密窗的陽台，案發時氣密窗緊閉。

一氧化碳中毒以冬天居多，大熱天酷暑除了室內吹冷氣關窗戶，民眾大都會打開陽台窗戶通風，但這幾天因為瑪莉亞颱風，疑為關閉陽台窗戶，差點造成憾事。

消防局指出，上午5點多，廖姓民眾報案時，指出家人疑因過度勞累倒臥浴室，意識清楚、肢體無力，急需送醫診治，西屯分隊救護人員到達現場到，經檢視疑似一氧化碳中毒，屋內共有6人，需再派遣救護車支援。

協和分隊分隊長鄭培齡到達現場，現場為13層樓建築物，屋主疑因近日瑪利亞颱風過境將門窗關閉，導致通風不良，屋內經使用五用氣體偵測器，測得一氧化碳濃度約為60PPM。

消防人員緊急將屋主的大兒子廖男約26歲送醫、意識清楚，處置後緊急送往澄清醫院中港院區診治，55歲屋主廖男約55歲、意識清楚，處置後由協和91緊急，另在屋內的37歲王女、21歲廖女、11歲廖男及3歲屋主孫子，總共4名大人2名小孩全部送醫，幸好及時發現，在醫院觀察治療中，幸無大礙。

這起一氧化碳中毒意外發生原因，有待消防局進一步調查，消防局也提醒民眾使用燃氣熱水器須注意保持環境通風，勿緊閉門窗，這家人幸好一早發現家人昏倒，機警報案求救，一氧化碳無色無味，中毒癥狀常被誤判為感冒或食物中毒，若同時多人有疲倦、頭暈、噁心、嘔吐、胸痛、四肢無力等症狀，即應警覺是否一氧化碳中毒。

(中時 )