吳音寧遭爆結盟大尾菜蟲？包正豪轟：政治玩到爐火純青

北農總經理吳音寧。（資料照片/范揚光攝）

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中時電子報
淡江大學蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪在臉書po文。翻攝包正豪臉書

針對媒體報導，北農總經理吳音寧遭爆結盟最大尾菜蟲保官位，淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪在臉書表示，別再說吳音寧是政治素人，她根本玩政治爐火純青。

北農總經理吳音寧因用公帑買殘貨送回家鄉等爭議案件，引起社會各界抨擊，更遭檢調調查，最後竟驚擾到總統蔡英文出面力保、蔬果產銷七大公會力挺，指吳音寧殘菜處理、看不懂財報吃魚翅、送洋酒等8大事件，是外界蓄意抹黑。

《周刊王》報導，綠營曾數度質疑前北農總經理韓國瑜和時任北農代董事長陳益宗是最大尾菜蟲；藍營現在則嘲諷，陳益宗公開力挺吳音寧，吳音寧也曾宴請陳益宗，2人簡直「一家親」，綠營卻噤聲、昨非今是。

陳益宗現是台灣省青果運銷合作社理事主席，也是產地代表並擔任北農常務董事，日前陪同吳音寧參訪產地。

對此，淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪今在臉書上po文表示，誰說這些生意人不懂政治，真是太謙虛了，要不是因為懂得政治的奧妙，知道「人在屋簷下，不得不低頭」，講得出這麼噁心的話嗎？

他並說，先前被罵菜蟲，現在唾面自乾，去抱大腿，何解？還不是因為北農是最大銷售管道，命脈被人家捏著啊！別再說吳音寧是政治素人，她根本玩政治爐火純青。網友留言說，「同樣的人，以前是菜蟲、現在是產地代表，令人感到不可思議」。

(中時電子報)

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