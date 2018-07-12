火龍果價格慘跌 農民嘆：台灣產銷失衡已久

2018年07月12日 09:00 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣水果價格崩盤一個接一個，現在輪到夏季盛產的火龍果，南投縣集集鎮農會推廣股股長黃國瑞就指出，今年7月火龍果的價格大跌3成，農民根本是賠錢賣，目前蔡政府雖已啟動收購機制，要求各地農會從產地收購次級品，避免流入市面拉低市場價格，不過黃國瑞仍希望政府處理水果議題能從本源根治，台灣產銷失衡問題已存在很久了。

根據中評社報導，去年火龍果(紅龍果)七月均價還有每公斤30多元，到了今年七月卻只剩20多元，跌幅高達3成，且種植成本每公斤需要20元，七月初的收購價卻低於20元，這也代表農民根本都是賠錢賣。黃國瑞指出，集集鎮算是台灣種火龍果的先驅，年產量可達2321公噸，其中紅肉佔7成、白肉佔3成，原則上都是做內銷，少部分外銷，以往火龍果的價格都很好，一斤可以賣到300元，跟今年的價格相比根本差很遠。

黃國瑞強調，今年的火龍果價格與前兩年相比，的確在產季價格有些鬆動，且今年產量算是大出，且台灣夏季水果今年又都大盛產，例如荔枝、鳳梨、西瓜等選擇性變多，這也是導致火龍果價格暴跌原因之一。

黃國瑞表示，政府雖及時做了補救措施，已派人到火龍果產地駐點，要農會從產地收購次級品，不要讓次級品上市干擾市價，但先前火龍果早已下跌，就算啟動機制，七月初農民還是受到不小損失。

最後，黃國瑞呼籲政府，希望政府在處理水果議題上，可以從源頭根治，台灣產銷失衡已經存在已久，無論是誰執政都會遇到，再加上現在有很多台灣先進的農民到大陸發展，憑他們的經驗與技術，在大陸發展事業，也會種水果，當然大陸向台灣水果購買率，就會下降。

(中時電子報)