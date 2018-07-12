內定交長吳宏謀　遭網友起底

2018年07月12日 09:02 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

行政院傳出將進行內閣改組，交通部長賀陳旦再度遭點名更換，外傳台灣港務公司董事長吳宏謀將接任交通部長，吳接受訪問時不斷回答「沒有」，強調沒有接受到任何徵詢。對於傳吳宏謀接任交長一事，網友諷刺吳「氣爆護駕有功」，「豬犬升天呀」！

吳宏謀具工程專業背景，曾任高雄市工務局長、副市長，2014年一度因高雄氣爆案請辭副市長，但幾個月後又回鍋。政黨輪替後，吳先接任行政院公共工程委員會主委、行政院政務委員後，去年11月接任台灣港務公司董事長。

不過批踢踢網友對於吳宏謀有可能接任交長表示「賴功德找不到人幹教長，只好請空心菜說服葉俊榮跳火坑，矢志完成拔管大業。至於赴中兼課，就忘記他吧！反正正式拔管理由不是這個」。更起底「吳宏謀當初氣爆案從秘書長轉任參議，而箱函事件時，他當時是擔任水利工程處的水利設計科長。等風頭過了再調任副市長，政黨輪替後直升政務委員兼工程會主委，現在調往港務公司擔任董事長賺取『退休金』中」。

網友諷刺「一人爽到，豬犬升天」、「氣爆護駕有功」、「氣爆下台後繼續高升，台灣政治人物講負責真是個屁」、「我不懂以後交通政策怎麼監督，立委是新潮流自己人，官員是自己人，怎麼質詢啊！還是逢場作戲，沒事沒事，雖然賀陳旦很官腔不會應對，但是具有交通一定的專業，還是很靠譜」、「高雄最平坦之路：升官之路」！

(中時電子報)