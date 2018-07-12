內定交長吳宏謀　遭網友起底

行政院傳出將進行內閣改組，交通部長賀陳旦再度遭點名更換，外傳台灣港務公司董事長吳宏謀將接任交通部長，吳接受訪問時不斷回答「沒有」，強調沒有接受到任何徵詢。對於傳吳宏謀接任交長一事，網友諷刺吳「氣爆護駕有功」，「豬犬升天呀」！（季志翔攝）

友善列印
中時電子報
/整理報導

行政院傳出將進行內閣改組，交通部長賀陳旦再度遭點名更換，外傳台灣港務公司董事長吳宏謀將接任交通部長，吳接受訪問時不斷回答「沒有」，強調沒有接受到任何徵詢。對於傳吳宏謀接任交長一事，網友諷刺吳「氣爆護駕有功」，「豬犬升天呀」！

吳宏謀具工程專業背景，曾任高雄市工務局長、副市長，2014年一度因高雄氣爆案請辭副市長，但幾個月後又回鍋。政黨輪替後，吳先接任行政院公共工程委員會主委、行政院政務委員後，去年11月接任台灣港務公司董事長。

不過批踢踢網友對於吳宏謀有可能接任交長表示「賴功德找不到人幹教長，只好請空心菜說服葉俊榮跳火坑，矢志完成拔管大業。至於赴中兼課，就忘記他吧！反正正式拔管理由不是這個」。更起底「吳宏謀當初氣爆案從秘書長轉任參議，而箱函事件時，他當時是擔任水利工程處的水利設計科長。等風頭過了再調任副市長，政黨輪替後直升政務委員兼工程會主委，現在調往港務公司擔任董事長賺取『退休金』中」。

網友諷刺「一人爽到，豬犬升天」、「氣爆護駕有功」、「氣爆下台後繼續高升，台灣政治人物講負責真是個屁」、「我不懂以後交通政策怎麼監督，立委是新潮流自己人，官員是自己人，怎麼質詢啊！還是逢場作戲，沒事沒事，雖然賀陳旦很官腔不會應對，但是具有交通一定的專業，還是很靠譜」、「高雄最平坦之路：升官之路」！

(中時電子報)

幾小時的「插管傳奇」 陳敏鳳：英賴不同調？
姑婆勇遭點名任內政部長　葉毓蘭：做教育部長或法務部長不是更優秀？

文章來源：PTT論壇網址

文章來源：PTT論壇網址

文章來源：PTT論壇網址

網路盤點民進黨上台前上台後 幹… 出席全代會不怕被抓？阿扁嗆：看…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。