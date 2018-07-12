砸千億 空巴獲捷藍航空60架A220客機大訂單

空巴新推出A220系列客機，立即就取得60架大訂單。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國西雅圖時報（Seattle Times）報導，昨日剛剛高調公布「新款」A220系列客機的空中巴士（Airbus），今天收到一筆大訂單，來自美國知名低成本航空- 捷藍航空（JetBlue Airway），砸下約54億美元（約1,655.3億台幣）、採購60架A220系列客機，作為旗下機隊未來新主力之一。捷藍航空財務長史蒂夫（Steve Priest）表示，「這次的升級訂單，對捷藍航空而言，將改變下個十年的財務和經營狀況。」

空巴出新飛機？ A220系列原來是「它」！

事實上，A220系列並非新機型，而是在去年結盟協議後，原屬於加拿大龐巴迪航太（Bombardier）的C系列客機，藉空巴之手、重新瞄準美國航空市場大餅，併入旗下系統重新命名，成為「新的」A220客機系列。而現役機隊中有多架老式的巴西航太（Embraer S.A.）E190客機的捷藍航空，欲藉此番採購更新，讓旗下的短程航線更加省錢與有效率。

美國捷藍航空向空巴採購60架A220客機，也就是之前的龐巴迪的C系列。（圖/路透社）

總部設於魁北克的龐巴迪航太，是僅次於波音與空中巴士，全球第三大的航空製造商。創立於1986年，前身是國營加拿大飛機公司（Canadair），因嚴重虧損，再被龐巴迪收購後，短時間內便轉虧為盈。與兩強不同，旗下產品以區域線與商務噴射機為主，包含龐巴迪挑戰者（Bombardier Challenger）系列、CRJ系列和最新的C系列，讓龐巴迪與巴西航太成為全球中小型客機最重要的製造商。

從1993年推出至今，龐巴迪的C系列面臨極大的挑戰，訂單數量遠比同級機種少很多，在改名以前共有兩款：CS100與CS300。最大載客量可達160人，最大飛行距離為6,112公里，可在區域線有很大的用途。未來在空巴的「保護傘」之下，有機會避開美國商務部的威脅，持續以新的A220客機名義在美國製造和出售。

(中時電子報)

文章來源：JetBlue places big order for newest Airbus A220 jet

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