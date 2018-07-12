NBA》勇士毀了NBA？柯瑞：那是最愚蠢說法

2018年07月12日 09:04 中時電子報 黃及人

面對外界認為勇士今年夏天找來考辛斯組成「五星戰隊」，提前預告搶下下季總冠軍，這樣的補強行為是在毀了NBA整個聯盟，勇士明星後衛柯瑞12日公開反駁，「我雖喜歡大家都這樣說，但那是我聽過最愚蠢的說法！」

「我們總在找到辦法變得更好，如果我們只滿足1次總冠軍，就會停滯不前，也無法發揮能力，」柯瑞接受《USA TODAY》訪問表示，「我們只是剛好扮演領頭羊角色，我愛這種氛圍，當NBA發生連鎖效應，會讓我們更敏銳。」

柯瑞更認為當前聯盟所有交易變動，都由勇士近年成就所造成，「因為我們是冠軍，每年夏天、每個人都會想出，首先是什麼決定對自己與家人最有利，其次假如我在失利那方，我肯定會讓球隊變得更好，這種情況是雙向的。」

畢竟勇士也須面臨，考辛斯可能替勇士休息室帶來負面影響的惡果，畢竟考辛斯上季才跟杜蘭特、卓雷蒙格林兩人爆發過衝突，並非如同外界所想像的一帆風順，柯瑞強調自己與勇士隊友都很樂意接受這次的挑戰。

「我曾跟考辛斯在美國男籃當過隊友(2014年世界盃，當時考辛斯還開玩笑說自己是第3個浪花兄弟)，也在場上跟他對決很多次，我的隊友與球隊都碰過同樣狀況，但我認為接下來將會充滿樂趣！」柯瑞說。

(中時電子報)