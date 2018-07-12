西日本豪雨災後留下一堆難題 至少69件古跡、文化財泡水

2018年07月12日 10:24 中時 黃菁菁

西日本豪雨成災，已造成176人死亡，79人失蹤、數十萬戶停水，且災後還留下一堆難題，無家可歸災民的安置問題、災區大量垃圾的處理和衛生問題、古跡、國家文化財浸水問題、志工湧進災區的管理問題等。

近日日本各地都是氣溫30度以上的酷暑，故日本政府呼籲在避難所生活及從事復建救災工作的民眾都要嚴防中暑。地盤鬆動的災區也要持續嚴防土石流等二次災害。

日媒至11日的統計，廣島、愛媛、岡山3縣有25萬4084戶人家停水，其他9府縣也有1153戶人家停水，對民眾的生活造成長期巨大的影響。利用學校體育館開設的避難所人滿為患，加上超過30度的氣溫，使災民苦不堪言。

岡山小學擠進400多位災民，體育館10台冷氣全開，但還是有人被分配到沒有冷氣、沒有紗窗的教室裡，既悶熱又有蚊蟲，避難災民的健康令人擔憂。

倉敷市真備町的災區產生大量的垃圾，衛生問題也成為救災工作的一大難題，冰箱、電視機、洗衣機、電扇、櫉櫃、棉被等堆積成山。廚餘、食物腐敗的惡臭刺鼻，車輛通過時沙土飛揚。

據文化廳11日的統計，西日本豪雨使得近畿以西的13府縣共有69件國家文化財浸水，有些地方自治體忙著救災而無法詳細調查文化財受災的情況，故受害的件數還可能擴大。

廣島縣內有江戶後期的儒學家菅茶山相關的特別史跡「廉塾及菅茶山舊宅」、「毛利氏城跡」內毛利元就的墓地石壁崩塌等，已接獲8件受害報告。愛媛縣內則有6件受害，其中包括知名史跡「松山城跡」腹地內的道路土石坍方。

岡山縣倉敷市11日起開設了志工中心，每天早上9點開始接受報名，每天一早就有大批善心人士自備剷子、穿著雨鞋、長靴來排隊，希望能協助災區清理汙泥、土石等，其中還不乏大學生。

負責營運的福祉協議會指出，至13日止，限定志工必須是住在市內的民眾，14日起也將接受外縣市的民眾，但頭一天志工搭乘的巴士就碰上塞車，今後也要檢討如何運用志工的問題。

(中時 )