出席全代會不怕被抓？阿扁嗆：看邱太三會不會抓人！

前總統陳水扁。（本報資料照片）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

內閣傳出異動，外傳法務部長邱太三可能轉任總統府副秘書長。前總統陳水扁12日在臉書《新勇哥物語》發文，預言會參加15日民進黨全國黨代表大會，但阿扁似乎完全不擔心會被「抓回去關」，發豪語挑釁「邱部長會不會抓人！」

保外醫治的前總統陳水扁，屢屢不甩中監「四不原則」，陳水扁今日在《新勇哥物語》發文，表示身為身為民進黨黨員與全國黨代表，有參加黨代表大會的義務與權利，而扁自2008年以來，迄今已有10年沒出席，對這次全國黨代表大會「非常期待」。

陳水扁再指出，2016年總統與立委選舉，時任法務部長羅瑩雪以選舉投票是「政治活動」為由，阻止他投票。阿扁無奈表示「選舉公民權就這樣被剝奪了」，還諷刺地說，出席全國黨代表大會並投票選舉中執評委，是否也會被認定為「政治活動」而被禁止參加？還是「馬規蔡不隨」？

針對最近內閣傳出改組，陳水扁公開向法務部長邱太三喊話，表示「阿扁7月15日親自與會，看邱部長會不會抓人！？」，扁更酸，邱太三要轉任總統府副秘書長，但是否繼續執行所謂「二不」、「四不」、「五不」到「六不」就不得而知了。陳水扁提到出席全代會最壞可能，「就是在蔡總統兼主席面前被抓回去」。

(中時電子報)

文章來源：新勇哥物語

內定交長吳宏謀　遭網友起底 北檢引中常會發言控馬英九　賴士…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。