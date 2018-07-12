出席全代會不怕被抓？阿扁嗆：看邱太三會不會抓人！

2018年07月12日 09:10 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

內閣傳出異動，外傳法務部長邱太三可能轉任總統府副秘書長。前總統陳水扁12日在臉書《新勇哥物語》發文，預言會參加15日民進黨全國黨代表大會，但阿扁似乎完全不擔心會被「抓回去關」，發豪語挑釁「邱部長會不會抓人！」

保外醫治的前總統陳水扁，屢屢不甩中監「四不原則」，陳水扁今日在《新勇哥物語》發文，表示身為身為民進黨黨員與全國黨代表，有參加黨代表大會的義務與權利，而扁自2008年以來，迄今已有10年沒出席，對這次全國黨代表大會「非常期待」。

陳水扁再指出，2016年總統與立委選舉，時任法務部長羅瑩雪以選舉投票是「政治活動」為由，阻止他投票。阿扁無奈表示「選舉公民權就這樣被剝奪了」，還諷刺地說，出席全國黨代表大會並投票選舉中執評委，是否也會被認定為「政治活動」而被禁止參加？還是「馬規蔡不隨」？

針對最近內閣傳出改組，陳水扁公開向法務部長邱太三喊話，表示「阿扁7月15日親自與會，看邱部長會不會抓人！？」，扁更酸，邱太三要轉任總統府副秘書長，但是否繼續執行所謂「二不」、「四不」、「五不」到「六不」就不得而知了。陳水扁提到出席全代會最壞可能，「就是在蔡總統兼主席面前被抓回去」。

(中時電子報)