有錢就是任性！盤點5大台灣知名老鼠屎富少

2018年07月12日 09:42 中時電子報 張達智

富少游瀚甯爽開藍寶堅尼「炸」北市自強隧道，害死女友及工人。雖游瀚甯發聲明稱「會負責」，但網友毫不領情，因為他住每天要價上萬元的VIP病房，受傷工人卻住健保病房，層級顯然天差地遠。

游瀚甯不是台灣第一個「為爽、為玩樂」闖禍的富少，也不是富少就惹人厭。這些闖禍富少之所以讓人傻眼，是因為他們闖禍後缺乏「病識感」的表現。他們得了什麼病？可能是一種叫做「富裕流感」（Affluenza）的病。

「富裕流感」一詞是英國心理學家所提出，用來形容那些受到家裡太有錢影響的孩子，無形之中養成無法無天的性格，以及「就算闖禍也能用錢擺平」的價值觀，且在這個過程中獲得樂趣。

《牛津英文字典》對其字義解釋是：一種社會傳染病，因為人們不斷奢求擁有更多，導致出現負荷過多、負債累累、焦慮不安、虛耗浪費等病徵。

時事網路大數據分析頻道《DailyView網路溫度計》就為大家盤點5大台灣知名老鼠屎富少。

第5名

酒駕害死3條命：葉少爺

「葉少爺」葉冠亨2012年4月酒駕開賓士，撞到一名晨跑女子造成她當場死亡，女子的丈夫因為傷心過度猝死，而葉冠亨同在車裡的友人送醫後也傷重不治。

22歲葉少爺竟對警方說出：「不知酒駕違法」；事後葉冠亨被肉搜出雄厚身家和炫富事蹟，加上肇事後葉家人毫無悔改之心的傲慢態度，引起眾怒。

更讓大家不滿的是，當時葉冠亨僅被判刑7年，前陣子還因為獄中表現良好，關3年就獲准假釋回家過年。

第4名

晨跑小車神：游瀚甯

在家族裡有「小車神」封號的游瀚甯，開租來的藍寶堅尼帶女友去「晨跑」，在自強隧道裡高速狂飆，結果來不及閃避隧道裡的工程車，疾速撞上後釀成2死3傷的悲劇。

年僅24歲的他是心靈海創辦人之子，愛玩各式各樣的高檔跑車，姑姑在受訪時提到姪子是小車神，應該是隧道裡燈太暗才會釀禍，「政府應該負點責任」，此話一出讓人嘖嘖稱奇。

第3名

下藥淫魔：李宗瑞

李宗瑞是元大證券董事李岳倉的非婚生子，經常出入夜店等場所，和許多藝人、模特兒交情匪淺，2012年被爆料涉嫌迷姦女藝人、女模，外流的淫片、淫照甚至在整個亞洲流傳，獄中李宗瑞竟還跟獄友訴苦，嘆將來怎麼娶老婆，自嘲以後只能去歐美娶妻。

第2名

辦毒趴害死人：土豪哥

本名朱家龍的土豪哥，老爸是桃園永平工商董事長，同時也是服裝公司的董事，2013年土豪哥用勞斯萊斯和磚塊一般厚的現金迎娶東吳校花，影片放上網路爆紅。

土豪哥在W飯店辦毒趴，一名參與毒趴的小模死亡，而土豪哥不認為自己有錯，最後被判關進牢裡十年。

第1名

我想看動漫：孫安佐

藝人狄鶯、孫鵬的寶貝兒子，喜愛槍械是個標準軍火迷，在美國高中胡亂開了與槍枝有關的致命玩笑遭逮捕。

狄鶯、孫鵬奔美救子，出席地方法院預審庭的孫安佐，居然脫口說出「我想看動漫」。如果有瞎話比賽，這句大概可以拿下奇葩冠軍獎。

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(中時電子報)