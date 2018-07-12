基隆》颱風假爭議 孫大千找到基隆市民不該再投林右昌理由

基隆市長林右昌。（中時資料照）

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基隆市長林右昌昨抨擊新北市提早宣布停班、停課是政治考量，並稱朱因人在國外，怕被罵才決定放假。對此，前國民黨立委孫大千說林才是在意那些因為沒有放颱風假而流失的選票，孫這樣的行為，只是把林幼稚和醜陋的人格展露無遺。「這才是對你最大的傷害，這也才是基隆市民不應該再投給你的原因」

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關於北北基颱風假不同調，基隆市長林右昌昨表示，新北市突然宣布讓他很錯愕，他猜想新北市長朱立倫人在國外怕被罵，所以乾脆做出全新北市都放假的決定。對此，新北市長朱立倫在昨晚返抵國門後，立即在登機門口親上火線回應。朱立倫回嗆，如果基隆市下次颱風預報達到停班、停課的標準，林市長可不可能做出不停班、不停課的決定？朱立倫也強調，市民的安全是最重要的。

孫大千稍早在臉書指出，林右昌的心中當然有選舉，更在意那些因為他沒有放颱風假而流失的選票。孫說若林依照規定做出正常上班上課的決定，又怎麼會「是一個很煎熬的決策」啊？除非林心存討好民眾的想法，若是袒蕩無私，該怎麼做就怎麼做，又何需煎熬？孫說更噁心的是，林竟然說當然也可以很輕鬆地，在昨晚九點就決定跟著新北市決定放假。「別胡扯了，新北市和基隆市的氣象預報的情況不同，你根本不可能比照辦理。少在那裏裝神聖，假清高了」。

「身為一位有擔當，有膽識的政治人物，應該清楚的向民眾解釋決策的程序和依據」。孫大千說比起同樣被民眾罵翻的柯文哲，林只是把幼稚和醜陋的人格展露無遺。孫說這才是對林最大的傷害，也是基隆市民不應該再投給林右昌的原因。

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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