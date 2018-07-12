陸委會指擅入漢光演習 葉青林：拿不出證據的假新聞

大陸東南衛視記者葉青林在花蓮地震的新聞處理，遭到陸委會批評。（取自葉班長說台灣臉書粉專）

友善列印
旺報

大陸東南衛視資深駐台記者葉青林，日前遭台灣政府拒絕駐點申請，陸委會除指不歡迎製造假新聞的個別記者，還稱葉青林曾違規進入漢光軍演現場。葉青林12日在臉書粉絲專頁指出，陸委會至今拿不出證據證明他曾進入漢光演習，才是製造假新聞，雖說台灣最美的風景是人，但是讓這句話不斷蒙塵的也是人。

葉青林今天(12日)在「葉班長說台灣」臉書專頁貼文指出，距離台灣當局將他以「製造假新聞為由」將他拉黑，已經過去兩星期，這段時間他收到各方面的反饋，有聲援鼓勵，也有批評建議，其中引發最熱烈討論的，就是「台灣最美的風景是人」的爭議和反思。

葉青林認為，包括台灣作家作家黃春明、張大春、白先勇、林懷民、王曉波、藍博洲，以及不久前剛離世的愛國作家陳映真、著名詩人余光中、大師李敖等。他們的文字，或溫柔或犀利，風格各有不同，但在他們的作品裏，都看到對國家的深厚情感，以及對中華優秀傳統文化的傳承和發揚，都代表著台灣「最美的風景」。又如賣菜五十多年，捐出千萬台幣的台東阿嬤陳樹菊，展現了仁者愛人、先義後利的中華傳統美德，也感動了兩岸和世界。

葉青林說，上述這些人，都是台灣真實存在的「最美麗風景」，也是大陸人民對寶島依然期待的精神紐帶。他話鋒一轉批評，民進黨當局挑起政黨惡鬥撕裂台灣社會；無處不在的政治黑手企圖去中國化；「媚日台獨」的群體不斷傷害兩岸感情，妄圖切斷兩岸聯繫，因為這些人的種種言行，「台灣最美的風景是人」這句話，不僅讓大陸失望，也讓台灣人自己覺得心虛。

他表示，面對「至今拿不出證據證明我曾『違規進入漢光軍演現場』的假新聞製造者們！班長也會毫不留情地一一揭露和批判」，他更在文中以關鍵字標註「陸委會週四見」。

(旺報 )

陸媒：美國新一輪加課關稅清單看… 白宮貿易大棒舉得愈高 美企赴陸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。