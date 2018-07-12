陸委會指擅入漢光演習 葉青林：拿不出證據的假新聞

2018年07月12日 10:18 旺報 陳君碩

大陸東南衛視資深駐台記者葉青林，日前遭台灣政府拒絕駐點申請，陸委會除指不歡迎製造假新聞的個別記者，還稱葉青林曾違規進入漢光軍演現場。葉青林12日在臉書粉絲專頁指出，陸委會至今拿不出證據證明他曾進入漢光演習，才是製造假新聞，雖說台灣最美的風景是人，但是讓這句話不斷蒙塵的也是人。

葉青林今天(12日)在「葉班長說台灣」臉書專頁貼文指出，距離台灣當局將他以「製造假新聞為由」將他拉黑，已經過去兩星期，這段時間他收到各方面的反饋，有聲援鼓勵，也有批評建議，其中引發最熱烈討論的，就是「台灣最美的風景是人」的爭議和反思。

葉青林認為，包括台灣作家作家黃春明、張大春、白先勇、林懷民、王曉波、藍博洲，以及不久前剛離世的愛國作家陳映真、著名詩人余光中、大師李敖等。他們的文字，或溫柔或犀利，風格各有不同，但在他們的作品裏，都看到對國家的深厚情感，以及對中華優秀傳統文化的傳承和發揚，都代表著台灣「最美的風景」。又如賣菜五十多年，捐出千萬台幣的台東阿嬤陳樹菊，展現了仁者愛人、先義後利的中華傳統美德，也感動了兩岸和世界。

葉青林說，上述這些人，都是台灣真實存在的「最美麗風景」，也是大陸人民對寶島依然期待的精神紐帶。他話鋒一轉批評，民進黨當局挑起政黨惡鬥撕裂台灣社會；無處不在的政治黑手企圖去中國化；「媚日台獨」的群體不斷傷害兩岸感情，妄圖切斷兩岸聯繫，因為這些人的種種言行，「台灣最美的風景是人」這句話，不僅讓大陸失望，也讓台灣人自己覺得心虛。

他表示，面對「至今拿不出證據證明我曾『違規進入漢光軍演現場』的假新聞製造者們！班長也會毫不留情地一一揭露和批判」，他更在文中以關鍵字標註「陸委會週四見」。

(旺報 )