放手瑞典獅鷲 斯洛伐克買14架新F-16V戰機

斯洛伐克國防部採購14架F-16戰機。（圖/美國空軍）

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中時電子報

據美國防衛新聞（Defense News）報導，東南歐國家斯洛伐克近日決定，將向美國大廠洛克希德馬丁（Lockheed Martin）訂購14架F-16戰機（F-16 Fighting Falcon），藉此取代現役老舊俄規的米格29戰機（Mikoyan MiG-29）。事實上，美國國務院（U.S. State Department）早在4月份，就預先批准訂單，其中之一就是對斯洛伐克出售14架F-16V戰機（F-16V 'Viper'）。

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斯洛伐克國防部宣布，經過慎重的考慮後，他們從最後兩間廠商：美國洛克希德馬丁與瑞典紳寶（Saab）之間做出決定，將放手紳寶提出的JAS 39獅鷲戰鬥機（JAS 39 Gripen），砸下11億歐元（約399億台幣）的經費，向美國採購新型的F-16戰機，並期望能在2040年以前交付完畢。

斯洛伐克現役的米格29戰機。（圖/斯洛伐克空軍）

F-16戰隼戰鬥機，於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架，其中我國空軍在1992年老布希（George H. W. Bush）總統任內，成功取得約120架F-16A與30架F-16B型戰機。

特別的是，不少媒體和分析都認為，斯洛伐克可能會選紳寶的獅鷲戰機，畢竟鄰近的匈牙利和捷克，都是使用此款瑞典自豪的戰機。但聽聞斯國選擇F-16後，洛克希德馬丁表示欣慰，並強調此次合作，將能使美國與斯洛伐克的戰略夥伴關係更上一層樓。

(中時電子報)

文章來源：Slovakia selects F-16 over Gripen for new fighter

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