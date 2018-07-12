NBA》跟高中生互嗆！杜蘭特這次沒用小號

杜蘭特竟跟高中生球迷隔空對嗆，未免太小家子氣。(美聯社)

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中時電子報

去年9月爆發疑似用推特小號替自己跳槽勇士護航的杜蘭特，這次選擇光明正大跟人對嗆，不過「對手」竟然只是1名美國高中生，原因是這名高中生在IG貼圖，認為杜蘭特進攻組織與領導力不足，引發杜蘭特不滿直接回嗆。

1名美國高中生用「bucketscenter」帳號在IG貼文，「儘管杜蘭特、里歐納德與安東尼戴維斯都算頂尖的攻守均衡球員，卻沒法像柯瑞與詹姆斯那樣提升球隊，因為他們在進攻組織與領導能力方面不足。」甚至還標了杜蘭特。

結果杜蘭特竟用自己官方帳號回覆，「小朋友，該去好好打掃你的宿舍房間了，你根本不懂籃球，別在這種垃圾留言當中標註我！」這種莫名其妙跟鄉民認真的態度，果然就像杜蘭特一直以來的風格，甚至他還用私訊繼續對嗆。

因為這名高中生用私訊回覆，「你可以把我的話當作動力，去跟質疑你的人證明他們錯了。」杜蘭特竟回，「不，兄弟，你感覺像是只有12歲，你的觀點不會成為我的動力，你的文章會標註所有關注者嗎？起碼我看了你的內文。」

或許杜蘭特只是不希望自己被詹姆斯比了下去，才跟1名高中生球迷對嗆到這種地步，問題是以他連兩年總冠軍賽MVP的身分，似乎無須跟鄉民如此計較，因為這將沒完沒了，看來所有不爽他的球迷以後都會拚命標註他了。

(中時電子報)

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