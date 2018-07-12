接教長？柯志恩勸葉俊榮勿誤判形勢：快掰了民進黨

2018年07月12日 10:02 旺報 簡立欣 、楊佳穎 、楊佳穎

傳聞內政部長葉俊榮將接下教育部長一職，立委柯志恩12日早上臉書以「葉部長勿淌『滾水』啊」為題，強調葉俊榮自己也難以通過蔡政府在「拔管」時設下的兼職和赴陸交流等嚴苛標準，且現在教長一職根本沒人要接，要葉俊榮接只是要他讓出內政部長的位子而已。柯志恩奉勸葉俊榮不要誤判形勢，早點跟民進黨說「掰掰」。

柯志恩臉書全文如下：

今報載蔡總統及賴院長數度「勸進」葉俊榮接下教育部長一職，理由是希望以他的學術聲譽，帶領教育體系走向更國際化。真想問賴院長，找吳茂昆當部長時，說好的科學教育呢？找管媽時說很有政治敏感度，如今突然想通了，教長的「學術聲譽」變得很重要了？

同為學界出身，我要奉勸葉部長可要好好三思！因為歷經「拔管」風暴，以蔡政府檢驗管教授的論文、兼職和赴陸交流等嚴苛標準，放眼學術界，能無瑕完整過關者的幾希？民進黨對管中閔擺下的18銅人陣，也等同是未來新教長的18銅人陣。尤其，此位子已變成「良心」的指標，除非沒良心、不在乎學界唾棄者才有本事再寫「拔管」續集吧？

葉部長雖是行政法專家，但是教育專家嗎？一位個性溫和且對教育純然陌生者，一旦就任只是繼續縱容「地下部長們」！善心建議葉部長功成身退，勿淌「滾」水（已非「混水」而已），以免被燙得遍體遴傷，陪上自己的學術聲譽。

葉部長更要認清蔡賴二人的意圖，目的是要空出「天下第一部」的位子，一則給自家人，二則要做選舉輔選，不如辭官吧！且凡正常人者，對教長一職避之惟恐不及，葉部長怎可誤判情勢、輕易上當？更何況還把葉部長排在管媽之後，民進黨真的重視「學術聲譽」嗎？葉部長已可拂袖而去，跟民進黨說「掰掰」了！

沒錯，此時此刻，蔡政府其實只要一個人選填補教長空缺，因為民進黨早已放棄了教育！

(旺報 )