戰鬥內閣就位！葉俊榮接教長 徐國勇掌內政部 吳宏謀交通部長

2018年07月12日 10:06 中時電子報 李月華 、 戴安瑋 、 余弦妙 、中時 張理國 、中時

吳宏謀接交通部長。圖/本報資料照

葉俊榮接教育部長。圖/本報資料照

行政院內閣改組已大致底定，知情人士指出，教育部長內定由內政部長葉俊榮接掌，內政部長由行政院發言人徐國勇接任。交通部長則由吳宏謀接任。

台灣港務公司董事長吳宏謀接受中時電子報電訪時表示，確於昨晚11時接獲院長賴清德的電話，徵詢及告知將調整職務，下周一起接任交通部長一職。

吳宏謀表示，交通部工作繁重，現在人事案雖尚未公布，不便談及交通政策，因為對現任部長很不禮貌，但一旦接任將會以前瞻建設、交通安全管理、促進觀光為主要任務。

政院提前宣布內閣改組，賴揆上午將親自出席院會後記者會，對外說明改組名單，其中內政部長由行政院發言人徐國勇接任，戰鬥內閣成形，正式吹響年底選戰號角；而懸缺已久的教育部長則由內政部長葉俊榮轉任。

配合戰鬥內閣調整，徐國勇留下的政院發言人遺缺將由原住民不分區立委谷辣斯．尤達卡接任；交通部長賀陳旦將去職，由台灣港務公司董事長吳宏謀出任；法務部長邱太三將轉任總統府副秘書長，並由調查局長蔡清祥接任；財政部長許虞哲將去職，由次長蘇建榮接任。

行政院上午11時將召開記者會正式對外公布內閣改組名單。

目前所知內閣異動名單如下：

行政院發言人徐國勇→內政部部長

內政部長葉俊榮→教育部長

台灣港務公司董事長吳宏謀→交通部長

民進黨原住民不分區立委Kolas Yotaka→接任行政院發言人

調查局長蔡清祥→法務部長

財政部次長蘇建榮→財政部長

(中時電子報)