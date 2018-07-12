台北》稱當選後與蘇貞昌百分百合作颱風假 姚文智被酸爆

2018年07月12日 10:16 中時電子報 邱文秀

瑪利亞颱風來襲，台北市、新北市、基隆市不同調，引發政治口水比雨水多亂象。台北市長參選人姚文智稱颱風假不應該停在「誰神、誰不神」的討論，為了避免北北基生活生活圈因放假不同調大亂，未來他當選後會與新北市長參選人蘇貞昌百分百合作。但被PTT網友酸爆問他「夢裡上任嗎?」

北北基放假不同調，台北市、基隆市昨天正常上班上課，新北市則停止上班上課，不少民眾抱怨生活大亂，政治口水比雨水還多。台北市長參選人姚文智昨日針對北北基颱風假議題說，雙北決策不同步，外界討論「誰神、誰不神」，但「颱風假應該納入思考，帶給每個市民安全感跟溫暖，這也是颱風假的指標」。姚說，今天的決策是縣市間合作不協調造成混亂，政治決策應要避免。

姚文智昨出席新文化研習營演講，原本是要向學員談「國家首都的蛻變與重生」，但有臨時岔題談了引發民怨的颱風假。他說，柯市府昨宣布4點停班停課卻遭成大塞車，只能說是柯的好意，沒想到造成意外效果，強調颱風假是氣象專業，但應做政治決策。

姚文智受訪時表示，這次颱風雖然掃過台灣，但應該要謝天謝地，沒有對台灣造成災情，但若陷於颱風假放得「神不神」，就忽視了颱風假的意義。

媒體詢問姚，若他擔任台北市長，蘇貞昌任新北市長，仍發生放假標準不一該如何處理？姚說，雙北市很多事情需要步調一致，尤其交通生活往返是緊密連結，他相信自己跟蘇貞昌可以百分之百合作。

PTT網友大酸姚文智「蘇：我不要火燒連環船，別再掛勾過來啦QQ」、「你有問過人家想不想跟你合作嗎 」、「醒醒 你要落選了 」、「你們兩個都不會上^_^」、「這傢伙又再胡言亂語XDDDDDDDDDDDDD 」、「結果兩個都落選」、「兩個落選仔在討論慶功宴 笑死」、「他好像變成糗爺了？！」、「 蘇：別害我 」、「哪來的信心兩個人都會選上」、「在夢裡上任」、「這是不會發生的事」、「把基隆放在哪裡??」、「一起退出政壇差不多辣」、「蘇貞昌應該很悶 謝長廷的小弟跟他平起平坐」、「倆人手牽手一起取神前發誓退出政壇啊」、「合作選里長，相親相愛。」、「第一件合作就是一起落選 漂亮」。

(中時電子報)