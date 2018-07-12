葉俊榮接教育部長？柯志恩籲：功成身退、勿淌滾水

颱風瑪莉亞朝台灣逼近，內政部長葉俊榮抵達中央災害應變中心主持前置情資研判會議。（資料照/葉書宏攝）

友善列印
中時
楊佳穎
傳葉俊榮將卸任內政部長、轉接掌教育部。(資料照片)

行政院將再度進行內閣改組，如今傳出內政部長葉俊榮將轉任教育部長，遺缺由行政院發言人徐國勇接任，而院長賴清德也將在12日院會會後記者會親自宣布內閣改組名單。對此，國民黨立委柯志恩直言，蔡政府此時此刻其實只要一人選填補教長空缺，「因為民進黨早已放棄了教育」。

柯志恩表示，外傳總統蔡英文及行政院長賴清德數度「勸進」葉俊榮接下教育部長一職，理由是希望以他的學術聲譽，帶領教育體系走向更國際化，「真想問賴院長，找吳茂昆當部長時，說好的科學教育呢？找管媽時說很有政治敏感度，如今突然想通了，教長的『學術聲譽』變得很重要了？」

柯志恩進一步說，同為學界出身，要奉勸葉俊榮三思，因為歷經「拔管」風暴，以蔡政府檢驗管中閔的論文、兼職和赴陸交流等嚴苛標準，放眼學術界能無瑕完整過關者的幾希？民進黨對管中閔擺下的18銅人陣，也等同是未來新教長的18銅人陣，尤其此位子已變成良心的指標，除非沒良心、不在乎學界唾棄者，才有本事再寫「拔管」續集吧？

柯志恩也質疑，葉俊榮是行政法專家，「但是教育專家嗎？」一位個性溫和且對教育純然陌生者，一旦就任只是繼續縱容「地下部長們」，因此建議葉俊榮功成身退、勿淌「滾」水，以免被燙得遍體遴傷，賠上學術聲譽。

柯志恩接著說，葉俊榮也應認清蔡、賴二人意圖，目的是要空出「天下第一部」位子，一則給自家人，二則做選舉輔選；且凡正常人者，對教育部長一職避之惟恐不及，葉俊榮怎可誤判情勢、輕易上當？何況還將葉俊榮排在民進黨立委管碧玲之後，「民進黨真的重視『學術聲譽』嗎？葉部長已可拂袖而去，跟民進黨說掰掰了！」

(中時 )

大陸施壓台灣更名 英國政府公開… 外交部宣布 延長對泰國汶萊菲律…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。