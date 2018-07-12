葉俊榮接教育部長？柯志恩籲：功成身退、勿淌滾水

2018年07月12日 10:22 中時 楊佳穎

傳葉俊榮將卸任內政部長、轉接掌教育部。(資料照片)

行政院將再度進行內閣改組，如今傳出內政部長葉俊榮將轉任教育部長，遺缺由行政院發言人徐國勇接任，而院長賴清德也將在12日院會會後記者會親自宣布內閣改組名單。對此，國民黨立委柯志恩直言，蔡政府此時此刻其實只要一人選填補教長空缺，「因為民進黨早已放棄了教育」。

柯志恩表示，外傳總統蔡英文及行政院長賴清德數度「勸進」葉俊榮接下教育部長一職，理由是希望以他的學術聲譽，帶領教育體系走向更國際化，「真想問賴院長，找吳茂昆當部長時，說好的科學教育呢？找管媽時說很有政治敏感度，如今突然想通了，教長的『學術聲譽』變得很重要了？」

柯志恩進一步說，同為學界出身，要奉勸葉俊榮三思，因為歷經「拔管」風暴，以蔡政府檢驗管中閔的論文、兼職和赴陸交流等嚴苛標準，放眼學術界能無瑕完整過關者的幾希？民進黨對管中閔擺下的18銅人陣，也等同是未來新教長的18銅人陣，尤其此位子已變成良心的指標，除非沒良心、不在乎學界唾棄者，才有本事再寫「拔管」續集吧？

柯志恩也質疑，葉俊榮是行政法專家，「但是教育專家嗎？」一位個性溫和且對教育純然陌生者，一旦就任只是繼續縱容「地下部長們」，因此建議葉俊榮功成身退、勿淌「滾」水，以免被燙得遍體遴傷，賠上學術聲譽。

柯志恩接著說，葉俊榮也應認清蔡、賴二人意圖，目的是要空出「天下第一部」位子，一則給自家人，二則做選舉輔選；且凡正常人者，對教育部長一職避之惟恐不及，葉俊榮怎可誤判情勢、輕易上當？何況還將葉俊榮排在民進黨立委管碧玲之後，「民進黨真的重視『學術聲譽』嗎？葉部長已可拂袖而去，跟民進黨說掰掰了！」

(中時 )