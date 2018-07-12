網路黑市什麼都賣 「暗網」匿名制受追捧

2018年07月12日 10:38 中時電子報 楊幼蘭

大麻1克6美元、攻擊網站的病毒30美元、發送垃圾郵件1千條70美元……在日本東京資訊安全企業「趨勢科技」的房間裏，負責人在筆電上輸入特定網址（URL）後，涉嫌違法的商品，服務與照片便源源不絕地顯示在螢幕上。

而10日也傳出駭客入侵美國空軍軍官電腦，取得美國MQ-9「死神」（MQ-9 Reaper）無人機敏感資訊後，試圖在「暗網（Dark Web）」上販賣的消息。

據日經中文網報導，網路空間存在即使透過谷歌（Google），雅虎和百度等

搜尋引擎搜索也不會顯示的網站。這些網站就是所謂的「暗網」，是交易非法藥物，武器和個人資訊等的網路黑市。

據稱連入這些網站需要特定的軟體和密碼，由於匿名高，很難掌握運營者和用戶的真實情況。

「趨勢科技」安全軟體構架師（Security evangelist）岡本勝之認為，「這是能買賣全世界非法商品與服務的犯罪者與駭客交易平臺」。

這和任何人都能搜索到的電商網站不同，要訪問暗網，需要輸入透過特定管道獲得的網址和密碼。只要註冊可匿名取得的免費信箱，就能上傳商品並瀏覽，一般是以虛擬貨幣結帳。

趨勢科技指出，網路黑市最早出現在2000年代初。自從2015年前後虛擬貨幣開始普及時迅速增加。買賣採取網上銷售，公告板與資訊交換等各種形式，有的網站經營的商品甚至高達約8000種。趨勢科技表示，每天都有新網站誕生，具體數量不詳。

為何網路上會存在這類黑市呢？專家指出，最大的原因在於「匿名性」。也就是說，不僅追蹤網站運營者很難，用戶也能隱藏身份加以瀏覽。而使這一切成為可能的，是由美國海軍旗下研究機構為蒐集情報而開發的匿名化軟體「Tor」。

Tor將全世界的伺服器作為中轉站來發送加密的數據，雖然看起來數據像是從最後的中轉站發到收信人手中，但要追溯多個中轉站，鎖定發信者卻難如登天。日本警方高層表示，「只透過網路上的通信記錄，幾乎不可能找出用戶和運營者的身份」。而在政府加強監管網路下，運營者濫用這種機密性。為了逃避調查，獲取鉅額收益，將交易轉移到匿名性高的網路黑市，如今已成為趨勢，而各國調查部門為了因應，也開始採取行動。

美國司法部2017年拘捕了暗網市場大咖「AlphaBay」的運營者，迫使該網站關閉。而在日本，警方追查到在其他黑市上進行銀行帳戶密碼和信用卡等個資等的交易。據稱，詐騙集團將買賣的帳戶用來轉帳，使暗網成為犯罪溫床的實情浮現。不過，日本警方高官指出，這只是冰山一角，而東京警視廳將進一步加強監視。

此外，像美國婚外情社交網站（SNS）「AshleyMadison」的會員資料流入暗網般，企業與個人資訊也有可能洩露到黑市，並擴及全世界。而用於劫持「物聯網（IoT）」，以及進行網路攻擊的病毒也在流通。

而透過網路黑市獲取的病毒等，正被惡意用以攻擊政府和企業網路。

2017年以恢復感染病毒的個人電腦為名，以勒索贖金的「勒索軟體(RansomWare)」在各國出現。有分析認為，著名的駭客集團在暗網上獲得據稱由美國國家安全局（NSA）開發的技術，然後用來攻擊，迫使許多企業付了贖金。

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(中時電子報)