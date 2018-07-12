溫網》「終究是凡人」 費德勒遭南非巨人擊落

2018年07月12日 10:37 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

費德勒被逆轉後，落寞走出球場。（美聯社）

曾8度贏得溫布頓草地網球錦標賽男單冠軍的瑞士名將費德勒（Roger Federer），今年溫網男單8強戰難得不是在他熟悉的中央球場出賽，不但首度被破發球局，也中斷連贏34盤的紀錄，最終經過超過4小時的五盤大戰，費天王在先贏兩盤的優勢下，以6：2、7：6（7：5）、5：7、4：6、11：13遭203公分的南非選手安德森（Kevin Anderson）擊敗。

原本費德勒總是在中央球場出賽，但大會這次在中央球場安排塞爾維亞喬柯維奇（Novak Djokovic），以及世界第一納達爾（Rafael Nadal）出賽的男單8強戰，費天王難得被擠到第一球場出賽。

36歲的費德勒，生涯8度稱霸溫網男單冠軍，是今年溫網男單的1種子，直到面對的8種子安德森之前，他可是一路以直落三盤晉級，可惜第三盤他錯過賽末點，讓這場比賽發揮出色的安德森逃過一劫後，安德森也越打越帶勁，打出一場經典的逆轉勝。

費德勒說：「練習時我感覺狀況相當好，熱身時也覺得很不錯，擊球感覺相當好，很可惜今天不是屬於我的日子。」一向嚴苛又擅長嘲諷的英國媒體，在費天王落敗後，《衛報》形容「費德勒終究是凡人」，《每日電訊報》則寫「費德勒無敵的光芒開始消失」。

從去年溫布頓第一輪到今年溫網8強賽前，費德勒在這項歷史悠久的錦標賽已經連續拿下32盤，今天比賽前兩盤也順利保住，追平自己保持的連34盤不敗紀錄，不過第二盤費德勒第一個發球局遭到破發，是他今年溫網第一次被破發球局。

費德錄補充：「我有過贏球機會卻讓它溜走，我很失望。安德森表現穩定、紮實，在他需要時候打出好球，很配服他可以在比賽中堅持這麼久。」

安德森成為自2011年法國選手松加（Jo-Wilfried Tsonga）之後，第一位能夠在盤數0：2落後下，從費德勒手中連贏三盤獲勝的選手 。

因為溫網決勝盤不採搶七制，而是要連贏兩盤的Long-game制，第五盤兩人打了24局，安德森表示：「比賽中我不停告訴自己，要保持信念，這會是屬於我的一天。面對想費德勒這樣的高手，必須要有這種心理建設。」

(中時電子報)