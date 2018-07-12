高市代理事長許立明防颱視察 意外抓到工廠排污

高市代理市長許立明視察防颱整備時發現溝渠中有泡沫，立即指示環保局追查，果然抓出業者利用雨天偷排廢水。（高市環保局提供）

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高市環保局稽查人員採樣化驗。（高市環保局提供）

法網恢恢，疏而不漏！高雄大樹區1家工廠趁雨天偷排廢水，沒想到高市代理市長許立明剛好前往附近視察排水，看見溝渠中冒出白色泡泡，立即要求環保局追查，稽查人員當日採水樣、隔日續追，果然發現清潔劑製造廠違法排放介面活性劑，馬上勒令停工。

環保局表示，許立明10日下午率水利局前往大樹區瓦厝一帶，了解當地防颱整備及排水設施，發現瓦厝排水有異常泡沫，當場打電話通知並未隨同到場的環保局，稽查科人員立即出動採取水樣送驗，初步判定PH酸鹼值、導電度、容氧量等數值並未嚴重超標。

不過，稽查人員隔日仍繼續在附近巡查，終於發現瑞聯工業區內的台灣潔聲家品公司排放製程中清洗回收桶子及清洗製造區所產生的清洗廢水，經由排水口流入瓦厝排水，再匯入曹公新圳，進而影響後勁溪上游水質。

環保局當場要求停止排放，且因這家公司並未申請廢水排放許可，已違反水污法第14條，勒令停工，後續將待排放口採樣的懸浮固體、化學需氧量、陰離子介面活性劑等檢測結果出爐再裁定開罰金額，依法可處20萬至1500萬罰金。

高市環保局長蔡孟裕表示，這家工廠從未被環保局查獲違規，剛好市長許立明在研考會主委任內經常處理環保議題，雖然擔任副市長時並未督導環保局，但對相關業務非常熟悉，這次又眼尖在視察途中發現溝渠異常泡沫，才能揭發這起不法偷排案件。

蔡孟裕強調，後續將會加強雨天稽查，一經查獲利用雨天偷排、或排放未符合放流水標準的廢水，將加重處罰金額，呼籲業者別以身試法。

(中時 )

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