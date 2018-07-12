中山警分局集體貪瀆 北檢起訴10官警

台北地檢署偵辦中山警分局貪瀆弊案，北檢起訴中山一派出所前所長林崇成等人。(翻攝google map)

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臺北地檢署偵辦中山警分局貪瀆弊案，查出中山一派出所多名警員，涉嫌按月收受酒店媽媽桑賄款，包庇轄區色情業者；12日依涉犯貪汙等罪，起訴中山一派出所前所長林崇成、警員郜振傑、紀炳場、陳宏洲等10名警員，以及酒店媽媽桑巫蕙玲、幹部胡錦蓮等人。

全案因檢調去年偵辦一起媒介色情案，查出原名「立邦餐廳」的立邦日式酒店，涉嫌勾結人蛇集團，媒介大陸、東南亞籍女子來臺賣淫。

檢調獲報，中山一派出所多名警員，涉嫌自2016年起由警員本人或透過白手套居中聯繫，按月收受酒店媽媽桑巫蕙玲4萬元賄款，逢年過節賄款加倍，再由涉案警員朋分，藉以減少警方臨檢次數，或是在行動前先知會一聲，讓業者得以規避查緝。

今年3月，北檢指揮調查局搜索中山一派出所等17處，約談時任所長林崇成等多名警員，以及業者巫女共18人到案，訊後涉犯貪汙治罪條例等罪，聲押禁見林崇成等6人獲準。

今年5月，檢調再發動搜索、約談行動，中山分局行政組巡官吳翊銘、臺北市保安大隊小隊長曾紀勳、長安派出所警員楊智清、大理所副所長侯朝斌、臺南市警局偵查佐顏子恩、退休警員馬國棟等6名現職、退休員警都被檢方聲押禁見獲準。由於涉案員警羈押期限在本周屆滿，北檢今天起訴全案。

(中時 )

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