民生用水改工業用水 曾文溪水質水量保護區恐解編

環盟反對玉峰堰專管送水到南科，造成水質水量保護區解編。（台南市環保聯盟提供）

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水利署提案將曾文溪玉峰堰每天4.5萬噸的水，直接專管引到南科，提供廠商使用，台南市環保聯盟認為，民生用水改工業用水，將是2001年急水溪改工業用水後的翻版，造成曾文溪水質水量保護區解編，12日疾呼行政院不要執行。南水局表示，此案並未討論是否解編，且行政院尚未核定。

行政院要解決台南經濟發展的「五缺」問題，其中一項就是水源，南科廠商每天需使用4.5萬噸水（豐水期），原本由玉峰堰送出後，經過山上淨水廠，再到潭頂淨水廠的兩次淨水後，再送到南科使用。

水利署最近提案強化山上淨水廠的淨水能力，直接將玉峰堰的水專管送到南科，解決南科缺水問題。

台南市環保聯盟表示，依據法規，民生用水改為工業用水，恐造成水質水量保護區的解編，2001年時東山、六甲的急水溪水質水量保護區即因此解編，台南市環保聯盟疾呼行政院懸崖勒馬。

台南市環保聯盟表示，曾文溪水質水量保護區涵蓋楠西區、玉井區與山上區，一旦解編，養豬業、廢棄物、汙染工廠等都可以進駐，希望政府不要執行這項政策。

南水局副局長簡振源表示，玉峰堰的水從山上淨水廠專管送南科，一來可減輕潭頂每天淨化處理18萬噸水的壓力，專心處理曾文、烏山頭的水，二來有專管送給經濟發展專區，在地震災難發生時，不用擔心只有一根管線破損，就造成下游連鎖災情。

簡振源表示，此案並未討論到水質水量保護區是否解編問題，且行政院尚未核定通過。

(中時 )

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