北北基颱風假不同調 柯P仍建議應分區放假

2018年07月12日 11:25 中時 張潼

此次瑪莉亞颱風襲台，未造成嚴重災情卻吹出北北基首都生活圈放假不同調，僅新北市宣布放假，北市與基隆正常上班課。對此，台北市長柯文哲今受訪強調，新北市幅員從貢寮到林口，距離蠻遠的，例如烏來雨太大、貢寮風太大，可以切出去（放假），以前高雄遇到颱風，也常常高雄市沒放假，但比較偏僻如六龜就放假，「這樣比較reasonable（合理）」。

對於這次颱風假引發的爭議，如10日下午4點起開始放假導致交通大打結，有北市幕僚稱是新北堅持4點，但新北反控是北市決定，柯文哲表示，這種東西都是共同決定，決定了就大家一起承擔，每次出事反省改進就好，何必咬來咬去？他坦言，這種事大部分是人事處長、幕僚單位討論，遇到難決定狀況才會由首長通電話，當天他是有跟基隆市長林右昌通電話，因為新北市長朱立倫沒在台灣，但「我都沒有出手（指聯合林右昌圍剿朱立倫）」。

至於11日放假不同調，柯文哲先前稱「應該狗搖尾巴，不要尾巴搖狗」，也引發各界討論「誰是狗」？柯文哲今說，這是指80-20法則的概念，要100％同意很困難，所以原則上如果80％適用就先這樣。

他進一步解釋，基隆幅員小、台北市也比較集中，但新北市從貢寮到林口，距離蠻遠的，颱風有暴風半徑概念，泰山這邊OK，但也許貢寮海邊風很大，所以，如烏來雨太大、貢寮風太大，那就切出去（放假），就解決掉了。他說，高雄縣以前颱風，常常高雄市沒放，比較偏像是六龜那些就放假，這樣是比較reasonable，這樣就OK了，應該是這樣處理。

媒體追問，朱立倫說重來一次還是會全市放假？柯文哲不願正面回應，先是回答「算了」，但後來又說，其實道理應該怎麼做，想一想還是會清楚，還是有基本原則的；氣象預報還是預報，無法100％準確，考慮市民安全之下會偏向安全這邊，但如果數據、專業太明顯了，不會因為選舉考量，該怎麼做就怎麼做。柯也說，決定政策三個因素，民意、專業、價值，價值就是說，該怎麼做就怎麼做，不要選舉考量，正常的做，畢竟竹科放一天損失40億，專業就是數字、科學，民意也要參酌，這三個合起來作為決策原則。

(中時 )