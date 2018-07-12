高鐵藝術元年 新款車票限量販售

2018年07月12日 11:29 工商 陳昱光

「台灣高鐵藝術元年」活動亮點不斷，7月起再推出藍色款藝術車票，於各車站自動售票機隨機限量販售，同時，高鐵列車車窗首次與藝術結合，即日起將隨機換裝藍、綠二色「藝術遮光簾」，服勤員更將穿上綠色或黃色的「藝術圍裙」，搭配車販推車加裝印有選錄自近代著名文學/思想家梁啟超詩作的跳跳卡，增添藝術氣息。

此外，為了帶給旅客多元化的藝術饗宴，台灣高鐵與財團法人國家文化藝術基金會（國藝會）更攜手合作，於23日（一）在高鐵台中站及南港站推出「台灣高鐵藝術元年」特別演出，透過美國在台協會（ AIT）協助，邀請「美國國家青年交響樂團16位優秀的青年音樂家，不僅為旅客帶來國際級的音樂饗宴，更將高鐵車站化身為國際音樂廳，創造「藝術 不期而遇」的精采與感動。

「台灣高鐵藝術元年」系列活動自5月推出以來驚喜不斷，本次帶給旅客驚豔的藝術遮光簾以及藝術圍裙，設計圖像延續自藝術家林明弘先生特別為「台灣高鐵藝術元年」在高鐵台中站設計的大型窗花裝置藝術。發想靈感來自霧峰林家古厝景薰樓窗花，並且運用創意與設計巧思，讓藝術隨物賦形地自然融入大眾生活，以呼應本次活動—「藝術 不期而遇」的精神。

台灣高鐵表示，為了擴大藝術的滲透力與感染力，這次特別將「台灣高鐵藝術元年」的創作元素從圖像跨足文字，藝術家林明弘從當年梁啟超先生來到台灣、作客霧峰林家時留下的12首《萊園雜詠》絕句創作中，挑選意韻雋永的短句，做成6款跳跳卡並加裝在高鐵標準車廂與商務車廂的推車上，隨著推車在車廂內移動，像是一片片迷你圓形窗景，讓旅客透過卡片上詩作文句，遙想百餘年前美好台灣、山水園林的動人之美，與現今車窗外的台灣豐美地景遙相呼應。

高鐵公司透過「台灣高鐵藝術元年」系列活動，積極實踐「引領進步 創造美好的生活平台」之企業願景，活動期間持續安排多元化、優質、專業的藝術團體，以高鐵台中站大型視覺藝術窗花為舞台背景，帶給旅客包括：舞蹈、音樂、現代馬戲等多種精彩演出。本次「美國國家青年交響樂團」特別演出，期盼透過各種藝術表演展現的美好能量，為旅客傳遞台灣在地的真實感動。

(工商 )