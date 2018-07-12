賴內閣新閣員小檔案 看這裡

2018年07月12日 11:10 中時電子報 邱文秀 、 戴安瑋 、 喻華德 、 方濬哲

行政院長賴清德（左二）今日宣布內閣改組名單。（方濬哲攝）

政院提前宣布內閣改組，行政院長賴清德上午11點出席院會後記者會，對外說明改組名單，其中內政部長由行政院發言人徐國勇接任，戰鬥內閣成形，正式吹響年底選戰號角；而懸缺已久的教育部長則由內政部長葉俊榮轉任。配合戰鬥內閣調整，徐國勇留下的政院發言人遺缺將由原住民不分區立委谷辣斯．尤達卡接任；交通部長賀陳旦將去職，由台灣港務公司董事長吳宏謀出任；法務部長邱太三將轉任總統府副秘書長，並由調查局長蔡清祥接任；財政部長許虞哲將去職，由次長蘇建榮接任。

新內閣閣員小檔案:

行政院發言人徐國勇轉任內政部長。（方濬哲攝）

【準內政部長】徐國勇

生日:1958年6月7日 性別:男

學歷:

•國立台灣海洋大學海洋法律研究所法學碩士

•國立台灣海洋大學海洋法律研究所法學博士

經歷:

•第6屆立法委員

•三立電視台前進新台灣節目主持人

•第9屆立法委員

•行政院發言人

•行政院政務委員兼發言人

民進黨發言人、立委谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）表示，全代會舉辦地點在台北圓山大飯店。（黃世麒攝）

【準行政院發言人】谷辣斯．尤達卡

生日: 1974年3月17日性別:女

•學歷: 東海大學社會學系

•東海大學社會學系研究所碩士

經歷:

•桃園市政府原住民族行政局長

•原住民族電視台新聞部副理兼採訪中心組長、主播

•民視新聞部記者

吳宏謀接受交通部長。圖/本報資料照

【準交通部長】吳宏謀

年齡：63歲 性別：男

學歷：國立中山大學海洋環境及工程學系博士

經歷：

•台灣港務公司董事長

•行政院政務委員兼行政院公共工程委員會主任委員

•高雄市副市長

•高雄市顧問

•高雄市政府秘書長

•高雄市政府工務局局長

行政院內閣改組已大致底定，知情人士指出，教育部長內定由內政部長葉俊榮接掌，內政部長由行政院發言人徐國勇接任。交通部長則由吳宏謀接任。

【準教育部長】葉俊榮

生日 1958/10/10 性別 男

學歷:

•美國耶魯大學法學博士

•美國耶魯大學法學碩士

•國立臺灣大學法律學系學士、碩士

經歷:

•內政部部長

•研究發展考核委員會主任委員

•行政院政務委員

•國立臺灣大學教授

行政院長賴清德12日在行政院會後記者會宣布內閣改組名單，財政部次長蘇建榮（圖）將升任財政部長。（檔案照片）中央社 107年7月12日

【準財政部長】 蘇建榮

性別:男

學歷:

•美國賓州州立大學經濟學博士

•中興大學法商學院經濟學碩士

經歷:

•財政部政務次長

•臺北市政府財政局局長

•國立臺北大學財政學系專任教授兼係主任

•國立中興大學法商學院財政學系專任副教授

•淡江大學產業經濟學系專任副教授

行政院長賴清德12日在行政院會後記者會宣布內閣改組名單，調查局長蔡清祥（圖）將接掌法務部。（檔案照片）中央社 107年7月12日

【準法務部長】 蔡清祥

年齡:65歲 性別:男

學歷:

•臺灣大學管理學院高階公共管理碩士

•美國哈佛大學法學院訪問學者進修研究

•文化大學法律研究所法學碩士

經歷:

•法務部調查局局長

•最高法院檢察署主任檢察官

•法務部司法官學院院長

•最高法院檢察署檢察官

(中時電子報)