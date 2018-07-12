賴內閣新閣員小檔案 看這裡

政院提前宣布內閣改組，行政院長賴清德上午11點出席院會後記者會，對外說明改組名單，其中內政部長由行政院發言人徐國勇接任，戰鬥內閣成形，正式吹響年底選戰號角；而懸缺已久的教育部長則由內政部長葉俊榮轉任。配合戰鬥內閣調整，徐國勇留下的政院發言人遺缺將由原住民不分區立委谷辣斯．尤達卡接任；交通部長賀陳旦將去職，由台灣港務公司董事長吳宏謀出任；法務部長邱太三將轉任總統府副秘書長，並由調查局長蔡清祥接任；財政部長許虞哲將去職，由次長蘇建榮接任。
新內閣閣員小檔案:
【準內政部長】徐國勇
生日:1958年6月7日 性別:男
學歷:
•國立台灣海洋大學海洋法律研究所法學碩士
•國立台灣海洋大學海洋法律研究所法學博士
經歷:
•第6屆立法委員
•三立電視台前進新台灣節目主持人
•第9屆立法委員
•行政院發言人
•行政院政務委員兼發言人
【準行政院發言人】谷辣斯．尤達卡
生日: 1974年3月17日性別:女
•學歷: 東海大學社會學系
•東海大學社會學系研究所碩士
經歷:
•桃園市政府原住民族行政局長
•原住民族電視台新聞部副理兼採訪中心組長、主播
•民視新聞部記者
【準交通部長】吳宏謀
年齡：63歲 性別：男
學歷：國立中山大學海洋環境及工程學系博士
經歷：
•台灣港務公司董事長
•行政院政務委員兼行政院公共工程委員會主任委員
•高雄市副市長
•高雄市顧問
•高雄市政府秘書長
•高雄市政府工務局局長
【準教育部長】葉俊榮
生日 1958/10/10 性別 男
學歷:
•美國耶魯大學法學博士
•美國耶魯大學法學碩士
•國立臺灣大學法律學系學士、碩士
經歷:
•內政部部長
•研究發展考核委員會主任委員
•行政院政務委員
•國立臺灣大學教授
【準財政部長】 蘇建榮
性別:男
學歷:
•美國賓州州立大學經濟學博士
•中興大學法商學院經濟學碩士
經歷:
•財政部政務次長
•臺北市政府財政局局長
•國立臺北大學財政學系專任教授兼係主任
•國立中興大學法商學院財政學系專任副教授
•淡江大學產業經濟學系專任副教授
【準法務部長】 蔡清祥
年齡:65歲 性別:男
學歷:
•臺灣大學管理學院高階公共管理碩士
•美國哈佛大學法學院訪問學者進修研究
•文化大學法律研究所法學碩士
經歷:
•法務部調查局局長
•最高法院檢察署主任檢察官
•法務部司法官學院院長
•最高法院檢察署檢察官
(中時電子報)