北市警局啟動電子巡邏箱 加強管控基層員警巡邏簽到功能

台北市警局12日啟用電子巡邏箱系統，請來市長柯文哲主持啟用儀式。〔謝明俊攝〕

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柯P示範以手機聯通電子巡邏箱。〔謝明俊攝〕
未來電子巡邏箱可以電腦視窗上呈現。〔謝明俊攝〕

台北市警局為了符合減碳節紙政策，從今年3月起於市警局中正二及文山一分局，試辦「巡邏箱電子化系統」，該系統將巡邏箱簽巡流程予以電子化，改善以往手寫紙本簽章表，遇雨易潮濕破損，以及使用大量紙張及每日人工換表的缺點，並率全國之先將巡邏簽章進行流程改造，並與市警局簿冊系統加以整合，提升市警局警政整體資訊自動化程度。

市警局表示，巡邏箱電子化系統，是透過警用行動載具，實地至巡邏箱設置點位掃描巡邏箱QR Code後，自動將巡邏箱資訊、GPS點位及巡簽人員等資料回傳至系統，就完成該處巡邏箱的簽巡動作，另整合應勤簿冊電子化系統「員警出入及領用槍械無線電登記簿」、「員警工作紀錄簿」、「值班人員交接登記簿」等簿冊表單，統計分析業務資料，並產出相關報表，簡化現行紙本巡簽的巡邏簽章表，透過全面電子化，達成節能減紙之目標。

市警局指出，為了推動本項政策，警察局特別成立「巡邏箱電子化推動小組」，自106年8月開始啟動各項推動事項，包括可行性研究、實際走訪各外勤單位進行需求訪談，及每月召開工作檢討會議，並於今年3月31日系統開始試辦，選定轄區治安狀況相對單純的中正二及文山一分局進行試辦，派員駐點於試辦單位進行輔導上線，以排除新系統上線所帶來的習慣改變、模式調整等執行面狀況，並預訂於107年10月完成所有14個分局各派出所、警備隊及交通分隊全面上線之推動工作。

局長陳嘉昌表示，外勤基層員警勤務繁雜、每日須簽巡眾多之巡邏箱，期許能透過建構巡邏箱電子化，以達成流程改造及簡化工作的目標，並提供民眾更有效率及更優質的服務。

(中時 )

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