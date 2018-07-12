颱風假不同調 侯友宜：不管誰當市長我都會緊密合作

2018年07月12日 11:32 中時 葉書宏

針對颱風假問題，北北基不同調，國民黨新北市長參選人侯友宜今（12日）表示，「不管誰當市長，我都會緊密的跟他合作。以共同的生活圈、人民的安全，為最重要的想法。」

侯友宜表示，一直在選辦關心颱風的動態，雖然沒辦法在應變中心跟大家並肩作戰，還是可以用民間的力量，希望能夠幫忙的，會盡量幫忙，一直關心颱風對市民帶來的影響。

侯友宜指出，決定颱風假料敵從寬、人命關天，人民的安全一定是最重要的，其他的再參酌環境的因素，再做一個精準的判斷，最重要的是北北基是一個共同生活圈，之前的溝通協調、緊密合作，也是很重要的。

另外，關於基隆市長林右昌批評新北市長朱立倫放颱風假是政治算計，侯友宜回應，人命關天的事情，一切以人命關天為最重要的判斷依據，多年來都是這樣的做法。

侯友宜表示，颱風假跟市長在國內國外，應該沒有關係，因為應變中心有一個很清楚的標準在做，要達到停班停課，而且考量民眾的生命安全，一定會做快速的判斷，人民的安全為最主要考量。

另外，侯友宜提到昨天有跟國民黨台北市長參選人丁守中熱線，侯說，「不管誰當市長，我都會緊密的跟他合作。以共同的生活圈、人民的安全，為最重要的想法。」

民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天在接受電台訪問時提到，現在才知道侯友宜這麼有錢，「唉！」侯友宜感嘆民進黨這麼多年用他的時候，對他多所肯定，選舉到了就用摧毀人格的方式，來抹煞所有的一切，這就是選舉的骯髒步、選舉奧步。

(中時 )