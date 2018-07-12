梅蘭妮亞與布麗姬「同框」 成北約峰會最大嬌點

2018年07月12日 11:28 中時電子報 李靖棠

據英國獨立報（The Independent）報導，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）陪同丈夫、美國總統川普（Donald Trump）前往布魯塞爾，出席年度北約（NATO）領袖高峰會。抵達的當天就以一襲海軍藍、知名品牌Calvin Klein的連身裙，風采熠熠地與各國領袖和夫人互動。隔日更換上全白的連身長裙，不僅與法國第一夫人布麗姬（Brigitte Macron）同框合影，更成為今年度北約領袖峰會上最大的嬌點。

特別的是，過往在各種領袖峰會上，第一夫人們的合影也是一項軟性特色。而在今年北約峰會上，卻在大合照中赫然發現「萬紅叢中一點綠」，出現了一位第一先生。他不是別人、正是現任盧森堡首相格扎維埃·貝特（Xavier Bettel）的同性伴侶高提耶（Destenay Gauthier），成為會場上最特別的一個亮點。但卻有一名男性伴侶缺席合照，那就是英國首相梅伊（Theresa May）的先生- 菲利普（Philip May）。

北約領袖高峰會的「第一配偶」大合影，其中站在中間後方、盧森堡首相的同性伴侶高提耶，成為萬紅叢中一點綠的亮點。（圖/美聯社）

美國第一夫人梅蘭妮亞（圖左）與盧森堡首相同性伴侶高提耶（圖右）同框。（圖/路透社）

私下交情不錯的梅蘭妮亞與布麗姬，布麗姬認為，私底下的梅蘭妮亞是個很有趣的人，善良、討人喜歡的性格，讓她留下深刻印象，但很可惜的是，相較於布麗姬個人而言，梅蘭妮亞在白宮（White House）的生活就像一隻籠中鳥般，倍受拘束和限制。

美國第一夫人梅蘭妮亞以一襲海軍藍的長裙，驚豔北約高峰會現場。（圖/美聯社）

美國總統川普（圖右）與夫人梅蘭妮亞（圖左）結束2天北約峰會後，今晚將啟程前往英國。（圖/路透社）

結束北約高峰會行程，梅蘭妮亞將和川普明天將前往倫敦、展開為期3天的英國行程，將前往牛津郡布倫海姆宮（Blenheim Palace）、同時也是前首相邱吉爾爵士（Winston Churchill）的祖宅與梅伊共進晚宴，隔日則前往溫莎堡（Windsor Castle），晉見女王伊莉莎白二世。結束訪問行程後，川普會撥空北上蘇格蘭，前往自家高爾夫球渡假村享受小白球時光。不過，目前最大的懸念是，來自美國好萊塢、新嫁入英國王室的梅根（Meghan Markle），是否會陪同女王與川普會面？又會擦出怎樣的火花？

(中時電子報)