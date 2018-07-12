內閣首長大風吹 賴清德親上火線說明

2018年07月12日 11:31 中時電子報 謝雅柔 、 陳弘美 工商 張語羚 中時 方濬哲 工商中時

行政院長賴清德（左）今日宣布內閣改組名單，行政院發言人徐國勇（左二）轉任內政部長。（方濬哲攝）

行政院長賴清德（右）今日宣布內閣改組名單，行政院發言人徐國勇（左）轉任內政部長。（方濬哲攝）

行政院內閣改組已大致底定，行政院長賴清德今日召開記者會，親上火線宣布上任以來最大幅度的改組，財政部次長蘇建榮將扶正擔任財長，行政院發言人徐國勇則將轉任內政部長，發言人遺缺則由立委Kolas Yotaka擔任，共計有7人事異動。

賴清德首先提到內政部長葉俊榮轉任教育部長有三原因：一是葉的學術地位；二是耐性和毅力，賴認為葉的溝通才能化紛爭於無形；三是葉的創新，因為葉是個性浪漫、有創新思維的人，他懂年輕人的需要。

內政部將由發言人徐國勇接任。葉部長完成許多工作，包括社會住宅、都更、國土計畫、強化警政治安等都奠定良好基礎。而徐國勇豐富的媒體、社團經驗，並有良好溝通能力，都讓徐對民意十分敏銳，具備政務官應有特質。期望徐善用法律專業和社會網絡，致力改善治安打擊犯罪，掃毒是重中之重。

財政部前部長許虞哲另有任用，由蘇建榮接任。賴清德指出稅改幅度雖大，過程平順，也讓稅制更公平。許虞哲的階段性任務完成，現在交棒給青壯，但許的豐富經驗，未來將會另有任用。蘇建榮曾在台北大學任教授，在學界是傑出的財政學者。

法務部部長邱太三也是另有任用，由蔡清祥接任。賴清德指出邱在法務部推動改革，都有相當的績效，近來邱向賴表示希望休息，希望回學校教書。新任將由調查局長蔡清祥接任，蔡清祥在局長任內嚴謹，查緝毒品，展現掃蕩毒品的決心。並有效領導調查體系整合跨部會，將給予人民安居樂業環境。

交通部將由吳宏謀接任。賀陳旦原本只待一年，現在兩年了，我們會持續借重他的專業的地方。賴清德希望利用吳在工程上的經驗及對地方的嫻熟，結合力量推動賀的規劃，並確保工程品質，讓工程如期完成。

故宮博物院長林正儀請辭獲准，將由前文建會主委陳其南接任，林正儀表示另有規劃，希望離開。賴認為是故宮損失，期望能找一位更有號召力的人，賴很高興能說服而前文建會主委，現任北藝大教授陳其南接任，並期望未來都展開新的計畫上，陳院長能以豐富故宮文物為基礎，借以提升台灣國際地位。

新任發言人將由Kolas Yotaka接任，賴指出Kolas Yotaka歷任新聞記者、主播、主管，有10多年媒體經驗，也是民進黨發言人。Kolas Yotaka的沉穩認真專業得到許多人好評，她能掌握記者的需求，期許Kolas Yotaka能如同徐國勇一樣，和同仁有好的配合。

賴清德説，財政部長許虞哲及內政部葉俊榮卸任後另有任用，懸缺一個多月的教育部長則由葉俊榮接任；法務部長邱太三去職，調查局長蔡清祥將接掌；交通部長賀陳旦卸任後，台灣港務公司董事長吳宏謀將接任；故宮博物院長林正儀請辭獲准，由前文建會主委陳其南接任。

徐國勇也一併宣布，體育署長由國立體育大學校長高俊雄接任，農糧署長由現任主秘胡忠一接任。

(中時電子報)