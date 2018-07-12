內閣首長大風吹 賴清德親上火線說明

行政院長賴清德（左二）今日宣布內閣改組名單。（方濬哲攝）

友善列印
中時電子報
工商 中時
行政院長賴清德（左）今日宣布內閣改組名單，行政院發言人徐國勇（左二）轉任內政部長。（方濬哲攝）
行政院長賴清德（右）今日宣布內閣改組名單，行政院發言人徐國勇（左）轉任內政部長。（方濬哲攝）

行政院內閣改組已大致底定，行政院長賴清德今日召開記者會，親上火線宣布上任以來最大幅度的改組，財政部次長蘇建榮將扶正擔任財長，行政院發言人徐國勇則將轉任內政部長，發言人遺缺則由立委Kolas Yotaka擔任，共計有7人事異動。

賴清德首先提到內政部長葉俊榮轉任教育部長有三原因：一是葉的學術地位；二是耐性和毅力，賴認為葉的溝通才能化紛爭於無形；三是葉的創新，因為葉是個性浪漫、有創新思維的人，他懂年輕人的需要。

內政部將由發言人徐國勇接任。葉部長完成許多工作，包括社會住宅、都更、國土計畫、強化警政治安等都奠定良好基礎。而徐國勇豐富的媒體、社團經驗，並有良好溝通能力，都讓徐對民意十分敏銳，具備政務官應有特質。期望徐善用法律專業和社會網絡，致力改善治安打擊犯罪，掃毒是重中之重。

財政部前部長許虞哲另有任用，由蘇建榮接任。賴清德指出稅改幅度雖大，過程平順，也讓稅制更公平。許虞哲的階段性任務完成，現在交棒給青壯，但許的豐富經驗，未來將會另有任用。蘇建榮曾在台北大學任教授，在學界是傑出的財政學者。

法務部部長邱太三也是另有任用，由蔡清祥接任。賴清德指出邱在法務部推動改革，都有相當的績效，近來邱向賴表示希望休息，希望回學校教書。新任將由調查局長蔡清祥接任，蔡清祥在局長任內嚴謹，查緝毒品，展現掃蕩毒品的決心。並有效領導調查體系整合跨部會，將給予人民安居樂業環境。

交通部將由吳宏謀接任。賀陳旦原本只待一年，現在兩年了，我們會持續借重他的專業的地方。賴清德希望利用吳在工程上的經驗及對地方的嫻熟，結合力量推動賀的規劃，並確保工程品質，讓工程如期完成。

故宮博物院長林正儀請辭獲准，將由前文建會主委陳其南接任，林正儀表示另有規劃，希望離開。賴認為是故宮損失，期望能找一位更有號召力的人，賴很高興能說服而前文建會主委，現任北藝大教授陳其南接任，並期望未來都展開新的計畫上，陳院長能以豐富故宮文物為基礎，借以提升台灣國際地位。

新任發言人將由Kolas Yotaka接任，賴指出Kolas Yotaka歷任新聞記者、主播、主管，有10多年媒體經驗，也是民進黨發言人。Kolas Yotaka的沉穩認真專業得到許多人好評，她能掌握記者的需求，期許Kolas Yotaka能如同徐國勇一樣，和同仁有好的配合。

賴清德説，財政部長許虞哲及內政部葉俊榮卸任後另有任用，懸缺一個多月的教育部長則由葉俊榮接任；法務部長邱太三去職，調查局長蔡清祥將接掌；交通部長賀陳旦卸任後，台灣港務公司董事長吳宏謀將接任；故宮博物院長林正儀請辭獲准，由前文建會主委陳其南接任。

徐國勇也一併宣布，體育署長由國立體育大學校長高俊雄接任，農糧署長由現任主秘胡忠一接任。

(中時電子報)

故宮院長林正儀下台 「台灣社造… 扁再度釋放想出席週日全代會 當…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。