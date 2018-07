高鐵車廂增藍綠遮光簾 與藝術不期而遇

2018年07月12日 11:29 中時 王思慧 、 王英豪

2018年7月12日 台北市 台灣高鐵公司首度將窗花圖騰帶進車廂內,普通車廂車窗遮光簾多了花紋色彩,增添不少藝術美感,列車上的服勤員也換上藝術圍裙,並推出一系列窗花圖騰車票。(王英豪攝)

「台灣高鐵藝術元年」活動亮點不斷,本月起,高鐵公司再推出藍色款藝術車票,於各車站自動售票機隨機限量販售;同時,高鐵列車車窗首次與藝術結合,即日起將隨機換裝藍、綠二色「藝術遮光簾」,服勤員更將穿上綠色或黃色的「藝術圍裙」,預計會吸引不少鐵道迷購票搭乘。

高鐵說,藝術遮光簾並非每個車窗都設置,為隨機安排,顏色有藍色也有綠色。搭配車販推車加裝,印有選錄自近代著名文學/思想家梁啟超先生詩作的跳跳卡,希望透過藝術元年系列活動,讓旅客從購票到乘車,持續與「藝術 不期而遇」。

高鐵車廂增藍綠遮光簾,讓乘客與藝術不期而遇。(高鐵提供)

高鐵服勤員穿上綠色或黃色的「藝術圍裙」,令人眼睛一亮。(高鐵提供)

高鐵表示,本次帶給旅客驚豔的藝術遮光簾以及藝術圍裙,設計圖像延續自藝術家林明弘先生特別為「台灣高鐵藝術元年」在高鐵台中站設計的大型窗花裝置藝術。發想靈感來自霧峰林家古厝景薰樓窗花,並且運用創意與設計巧思,讓藝術隨物賦形地自然融入大眾生活。

為了擴大藝術的滲透力與感染力,這次特別將「台灣高鐵藝術元年」的創作元素從圖像跨足文字。藝術家林明弘先生從當年梁啟超先生來到台灣、作客霧峰林家時留下的12首《萊園雜詠》絕句創作中,挑選意韻雋永的短句,做成6款跳跳卡並加裝在高鐵標準車廂與商務車廂的推車上,隨著推車在車廂內移動,像是一片片迷你圓形窗景,讓旅客透過卡片上詩作文句,遙想百餘年前美好台灣、山水園林的動人之美,與現今車窗外的台灣豐美地景遙相呼應。

此外,為了帶給旅客多元化的藝術饗宴,台灣高鐵公司與財團法人國家文化藝術基金會(國藝會)更攜手合作,於7月23日在高鐵台中站及南港站推出「台灣高鐵藝術元年」特別演出,透過美國在台協會(American Institute in Taiwan, AIT)協助,邀請「美國國家青年交響樂團(National Youth Orchestra of the United States of America, NYO-USA)」16位優秀的青年音樂家,不僅為旅客帶來國際級的音樂饗宴,更將高鐵車站化身為國際音樂廳。

(中時 )