高鐵車廂增藍綠遮光簾 與藝術不期而遇

2018年07月12日 11:29 中時 王思慧 、 王英豪

2018年7月12日 台北市 台灣高鐵公司首度將窗花圖騰帶進車廂內，普通車廂車窗遮光簾多了花紋色彩，增添不少藝術美感，列車上的服勤員也換上藝術圍裙，並推出一系列窗花圖騰車票。（王英豪攝）

「台灣高鐵藝術元年」活動亮點不斷，本月起，高鐵公司再推出藍色款藝術車票，於各車站自動售票機隨機限量販售；同時，高鐵列車車窗首次與藝術結合，即日起將隨機換裝藍、綠二色「藝術遮光簾」，服勤員更將穿上綠色或黃色的「藝術圍裙」，預計會吸引不少鐵道迷購票搭乘。

高鐵說，藝術遮光簾並非每個車窗都設置，為隨機安排，顏色有藍色也有綠色。搭配車販推車加裝，印有選錄自近代著名文學/思想家梁啟超先生詩作的跳跳卡，希望透過藝術元年系列活動，讓旅客從購票到乘車，持續與「藝術 不期而遇」。

高鐵車廂增藍綠遮光簾，讓乘客與藝術不期而遇。（高鐵提供）

高鐵服勤員穿上綠色或黃色的「藝術圍裙」，令人眼睛一亮。（高鐵提供）

高鐵表示，本次帶給旅客驚豔的藝術遮光簾以及藝術圍裙，設計圖像延續自藝術家林明弘先生特別為「台灣高鐵藝術元年」在高鐵台中站設計的大型窗花裝置藝術。發想靈感來自霧峰林家古厝景薰樓窗花，並且運用創意與設計巧思，讓藝術隨物賦形地自然融入大眾生活。

為了擴大藝術的滲透力與感染力，這次特別將「台灣高鐵藝術元年」的創作元素從圖像跨足文字。藝術家林明弘先生從當年梁啟超先生來到台灣、作客霧峰林家時留下的12首《萊園雜詠》絕句創作中，挑選意韻雋永的短句，做成6款跳跳卡並加裝在高鐵標準車廂與商務車廂的推車上，隨著推車在車廂內移動，像是一片片迷你圓形窗景，讓旅客透過卡片上詩作文句，遙想百餘年前美好台灣、山水園林的動人之美，與現今車窗外的台灣豐美地景遙相呼應。

此外，為了帶給旅客多元化的藝術饗宴，台灣高鐵公司與財團法人國家文化藝術基金會（國藝會）更攜手合作，於7月23日在高鐵台中站及南港站推出「台灣高鐵藝術元年」特別演出，透過美國在台協會（American Institute in Taiwan, AIT）協助，邀請「美國國家青年交響樂團（National Youth Orchestra of the United States of America, NYO-USA）」16位優秀的青年音樂家，不僅為旅客帶來國際級的音樂饗宴，更將高鐵車站化身為國際音樂廳。

(中時 )