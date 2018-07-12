沒在怕！不顧凱特當禮儀典範 梅根就是要這樣做

2018年07月12日 11:32 中時電子報 蔡萱

梅根自嫁入英國王室2個月來頻繁出席公眾活動，看似對皇室生活如魚得水，然而平民出身的她似乎還在摸索皇家禮儀。她在10日出席英國皇家空軍百念紀念活動時，儘管一向是皇家禮儀典範的嫂嫂凱特王妃就身旁完美示範，但梅根再次被捕捉到從膝蓋交叉翹腳的坐姿，再次陷入犯了皇家禮儀禁忌的風波。

看來如今皇家禮儀標準的「公爵夫人式傾斜」（duchess slant）對新生代皇室女性成員來說，已經是劍橋公爵夫人凱特的代名詞，梅根似乎已經不顧傳統找到了自己的坐姿風格。

英國薩塞克斯公爵夫人梅根10日偕哈利王子出席皇家空軍紀念活動，她以一身湛藍色的Dior 修身A字型洋裝甜美亮相，一現身就不甩皇室陳規，手挽哈利王子閃爆西敏寺。除此之外，她於活動上再次被發現以膝蓋交叉的方式翹腳，遭批此舉「很不專重」。

至於同場出席的凱特自從嫁入皇室以來，鮮少有違這項皇家禮儀規範，不管什麼場合都完美展現「公爵夫人式傾斜」。她在10日活動上身穿Alexander McQueen的冰藍色大衣洋裝，在座位上以腳踝交叉的方式坐著。

就在12日的同場活動中梅根和凱特在戶外活動時，就是以「公爵夫人式傾斜」交叉腳踝或斜放併攏的雙腿。(圖/美聯社)

在西敏寺凱特則一如既往標準的「公爵夫人傾斜」坐姿。(圖/美聯社)

梅根上個月底與哈利王子偕女王出席傑出青年活動時，儘管她以一向的高衣Q優雅現身，但是就被發現她在女王旁邊，以交叉膝蓋翹腳的姿勢坐著，當時就已經遭批是這一項不合禮儀的舉止。

不少網友紛紛表示，「梅根把妳的腳放下來，女王不喜歡這樣的」、「天啊，梅根在翹腳，好糟的照片」、「這樣翹腳對女王多麼不尊重啊」。

梅根日前與哈利王子合體女王，但是梅根翹腳的坐姿，被指不符合皇家禮儀。(圖/美聯社)

皇室禮儀專家梅爾（Myka Meier）就曾表示，一位淑女在禮儀上會犯的最大錯誤，就是交叉膝蓋翹腳。

梅爾表示，照皇家禮儀來說，淑女應該在坐下時將膝蓋和腳踝併攏，如果需要時可以將腳踝跟交叉來適應長時間坐姿，這種「公爵夫人式傾斜」姿勢比較精緻、可以避免走光而且比較上鏡。

事實上梅根在結婚前出席活動，都是以膝蓋交叉的方式翹腳，但是她在嫁入王室後，似乎有所顧忌，她與女王到柴郡出席活動或是大部分莊重儀式中，她也是以交叉腳踝的方式坐著。然而偶爾還是會習慣性地冒出用膝蓋交叉的方式翹腳。

不過也有禮儀專家漢森（William Hanson）表示，「儘管皇家女性不常用膝蓋交叉方式翹腳，但康瓦爾公爵夫人卡蜜拉也很喜歡這樣的姿勢，重點是不要走光」，「其實過去有些淑女也會採用這樣的坐姿，目的是要炫耀華麗的長袍，如今這姿勢也可用於凸顯美腿」。

漢森也說，至於很常被劍橋公爵夫人凱特採用的「公爵夫人傾斜」則是顯得謙虛，同時對穿著高跟鞋又久坐的女性來說，是比較舒適的坐姿。

(中時電子報)