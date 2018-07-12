接見中美洲議會訪問團　總統盼做彼此堅實後盾並進一步交流

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蔡英文總統今接見「中美洲議會議長萊福爾（Tony Raful Tejada）訪問團」，感謝中美洲議會支持我國際參與，並盼在國際間做彼此堅實後盾，以及在各項議題與中美洲國家有更多交流。

此外，總統強調，台灣有相當優秀的技術和人才，也有豐富的創新和發展經驗，很樂意在各項議題上，跟中美洲國家有更多的交流，一起來為中美洲地區的統合，盡一份心力。

總統致詞表示，萊福爾議長在7年前曾經訪問過台灣，相信這一次會有更不一樣的經驗和收穫。

總統表示，台灣和中美洲國家的關係非常密切，今天有四位大使在場，可以做見證。在她上任不到半年的時候，也曾經跟中美洲議會的訪問團見面。當時她非常期待能夠加強雙方企業的連結，讓台灣成為中美洲產品拓銷亞洲市場的跳板，同時也要協助台灣廠商發展及發掘中美洲的商機。

總統進一步說明，為了實現這個目標，過去兩年她帶著企業一起參訪中美洲友邦國家，也組成投資團隊，持續在中美洲開發潛在的合作商機。除了加強經貿關係，我政府也在鄉村發展、農業、醫藥衛生、以及婦女權益等領域，為中美洲各友邦量身打造合作交流計畫。

總統認為，這一次萊福爾議長率團來訪，雙方關係一定可以更進一步深化。議長上任以來，努力透過民主議會制度提升區域人民的福祉，除了關切中美洲區域統合和發展，也重視環保、氣候變遷、移民、以及糧食安全等全球議題。

總統表示，從過去以來，中美洲議會對臺灣的國際參與始終堅定的支持。藉著這個機會，她要特別向萊福爾議長及中美洲議會表達誠摯的感謝。

(中時 )

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