《全台最速報》2：1殺退英格蘭 克羅埃西亞將與法國爭冠

2018年07月12日 11:45 中時電子報 綜合報導

◎2：1殺退英格蘭 克羅埃西亞將與法國爭冠

世足賽4強賽第二戰，英格蘭開場不到5分鐘就以自由球破門，但克羅埃西亞下半場回敬1球，雙方激戰之後以1比1踢入延長賽。延長賽後半克羅埃西亞再下一城，成功殺敗英格蘭，成為自足總世界排名制度啟用以來，進入決賽世界排名最低(20)的國家！他們將在冠軍賽與法國爭奪隊史首冠。

◎戰鬥內閣就位！教長葉俊榮 內政徐國勇

行政院內閣改組已大致底定，知情人士指出，教育部長內定由內政部長葉俊榮接掌，內政部長由行政院發言人徐國勇接任。交通部長則由吳宏謀接任。

◎颱風假北北基不同調 柯Ｐ：分區放假較合理

此次瑪莉亞颱風襲台，未造成嚴重災情卻吹出北北基首都生活圈放假不同調，僅新北市宣布放假，北市與基隆正常上班課。對此，台北市長柯文哲今受訪強調，新北市幅員從貢寮到林口，距離蠻遠的，例如烏來雨太大、貢寮風太大，可以切出去（放假），以前高雄遇到颱風，也常常高雄市沒放假，但比較偏僻如六龜就放假，「這樣比較reasonable（合理）」。

◎強忍胞兄入監悲痛 張麗善持續做公益拚選舉

雲林少棒代表隊拿下今年華南金控盃全國少棒錦標賽第3名，12日立委張麗善代表張榮味創立的青埔文教基金會致贈棒球裝備，鼓勵少棒隊更上一層樓，張麗善也強忍胞兄張榮味入監的悲痛，期許自己奮戰到底，贏得年底縣長選舉證明胞兄的清白。

(中時電子報)