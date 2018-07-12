吃飯皇帝大！ 旅客拿錯便當 台鐵增停2站追回來

台鐵便當烏龍事件，花蓮站長林德香說，未造成兩班車次延誤，強調未來會加強人員管理。（資料照）

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花蓮車站台鐵便當遭旅客誤拿，造成直達車增停兩站追便當。（資料照）

台鐵花蓮餐旅服務所9日接獲39個便當訂單，準備提供給自台東出發途經停靠花蓮站的81次莒光號團體列車，未料放在月台上的整箱便當竟被另上一班次的633號莒光號旅客自行拿走，台鐵增停兩站終於追上該列車，不過便當都已經被誤拿旅客吃光光。

台鐵花蓮站長林德香表示，7月9號晚間6點左右，由花蓮發車開往樹林的633次莒光號因車上旅客向外面商家訂便當，看到月台上81列次莒光號向台鐵預訂的一箱便當，誤以為是商家送來的便當，就自行搬上車，短暫離開的台鐵人員發現便當不翼而飛時，633列次列車已經啟程。

出發時間相隔25分左右的81列次抵達後，台鐵人員就一路追趕前車，以取回便當，經連繫2車同時停靠南澳站，但發現39個便當已經被旅客吞下肚，台鐵只好緊急連絡前方羅東補給站，讓已經餓了一個小時，飢腸轆轆的81次旅客再度停靠羅東站領取便當。

台鐵便當烏龍事件，創下台鐵首次因旅客搬走便當，且因便當誤點事件，同時造成原本自花蓮出發直達松山的81次列車，因為追便當、補發便當增停南澳、羅東兩站。對此林德香說，雖然2車都增加停靠站，但並未造成兩班車次延誤，該團旅客也有補付便當費用給台鐵。

該事件也被網友PO上台大批踢踢、臉書粉絲團「靠北台鐵」等，引發網友熱議，「台灣鐵路便當局無誤」、「人搭錯車不能臨停，便當搭錯車可以！」對此，台鐵強調，未來將嚴格要求餐旅人員將便當當面交給車上車勤員，以免類似情況再發生。

(中時 )

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