溫網》沒被對手33記愛司打趴 納達爾苦戰晉級

西班牙世界第一納達爾，面臨盤數落後以及對手33記愛司球攻擊，仍舊發揮超水準，再度闖進溫網男單4強。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導
阿根廷好手迪波卓賣力救球，全場發出33記愛司，可惜還是敗下陣來。（美聯社）

就在去年溫網男單冠軍費德勒（Roger Federer）在8強賽出局後一個半小時，世界排名第一的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），克服盤數1：2落後的麻煩，經過4小時48分鐘苦戰，以7：5、6：7（7：9）、4：6、6：4、6：4擊敗阿根廷好手迪波卓（Juan Martin Del Potro），距離個人生涯第三座溫網男單桂冠，只差兩勝。

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英國《衛報》指出，現年32歲的納達爾，回擊對手的心態的和強度，就像15年前那個穿著無袖上衣、留著長髮的青少年納達爾，也誠如他今年爭取個人法網第11冠，對於溫網第3冠他也有相同的強烈渴望。

納達爾之前說過，溫網決賽最不想碰到的對手就是費德勒，如今費德勒在8強賽被南非選手安德森（Kevin Anderson）淘汰，等於幫納達爾先搬開一塊大石頭，納達爾回應：「其實比賽中我沒有精神去注意其他球場的賽況，必須專注面對迪波卓。」

「當然我替費德勒的落敗感到遺憾，但就算是像他這樣的草地賽事天王，也不可能永遠無敵，要是面對今天這樣困難的狀況，錯過幾次拿下比賽勝利的機會，還是有可能吞敗。」納達爾說，「比賽就是這樣，看誰能把握住機會，我只能說遺憾費天王淘汰、恭喜安德森獲勝。」

將近5小時的大戰，讓納達爾（左）和迪波卓精疲力盡，賽後兩人互相擁抱致意，給彼此鼓勵。（美聯社）

迪波卓這場比賽發出33記「愛司」，整整多出納達爾30個，奈何跨不了世界球王這座山頭，迪波卓表示：「將近5小時激戰，和世界第一打出這麼高張力的比賽，卻還是輸球，內心很不好受。或許明天或後天回家後，之後再看這場比賽，會很滿意自己發揮出來的水準，以及展現出來的球風。」

準決賽納達爾將碰上塞爾維亞前世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），這是雙方生涯第52次交手，納達爾說：「和喬帥交手是很大的挑戰，他是我遇過擁有更多技巧的對手之一，必須要表現相當好，才能擊敗他。」

(中時電子報)

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