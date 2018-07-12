北北基颱風假不同調 柯P否認聯合林右昌圍剿朱立倫

柯P否認聯合林右昌圍剿朱立倫。〔謝明俊攝〕

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中時

台北市長柯文哲12日上午在北市警中正二分局接受媒體詢問本次颱風假爭議時表示，颱風假都是共同決定，決定了就是大家一起承擔，每次出事或做得不好，就是反省改進，把系統再修一遍，媒體追問柯P，新北是否有說希望下午3點就停班停課，柯P回答這是人處幕僚討論，只有很難決定才會由首長通電話。

柯P是在12日上午到中正二局主持台北市警局電子巡邏箱啟用典禮後，接受媒體詢問，媒體問柯，是否有聯合基隆市長林右昌，圍剿新北市長朱立倫，柯否認自己有出手，不過他前天確實有跟林右昌通電話，因為朱立倫不在台灣。

針對新北市宣布11日放假，柯P11日表示應該是狗搖尾巴，而不是尾巴搖狗，今天上午媒體問柯誰是狗？柯表示這是「80、20法則」，系統要百分之百同意很困難，如果80%適用就先樣，再把不適用的20%切出去。

至於未來北北基是否該聯合討論，柯P表示，這次颱風如果事後想，基隆與台北市福員較小，比較困難的是新北市，從貢寮到林口距離蠻遠的，因為颱風有暴風半徑的概念，比方說在泰山可以不放假，但在貢寮海邊則不行，首都生活圈還是原則上要一致，但不適用的地區就切出去，就能解決掉。

媒體追問，既然新北幅員較大，那新北在晚上9點就宣布停班課，為何台北市遲至晚間10點才決定，柯表示，明明就沒有達到放假標準，有人要率先宣布，那怎麼辦？就用數學的貝氏定理，診斷不確定的時候，通常是因為訊息不夠，這是他當醫師時的口訣。

(中時 )

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