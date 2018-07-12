立委當DJ 聊新住民在台灣點點滴滴

國民黨立委林麗蟬（中）除了是名立委，同時也是廣播DJ。（周毓翔攝）

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國民黨立委林麗蟬（中）除了是名立委，同時也是廣播DJ。（周毓翔攝）

國民黨立委林麗蟬是中華民國第一名新住民立委，她同時也在台中廣播有一個節目「我是新住民林麗蟬」，節目不聊政治，只談新住民故事與台灣青年發展創業創新；林麗蟬表示，透過這個節目讓她可以更了解其他新住民、新二代的生活，對於這些新住民遇到的困難，也可以成為她問政的題目。

「我是新住民林麗蟬」節目在2016年7月開始在台中廣播播送，原本是每周一小時的節目，後來反應熱烈，特別加碼到每周2小時。林麗蟬說，許多立委跟立委助理也都是她的聽眾，在立法院遇到都會聊到節目上的議題。

節目主要邀請受訪的對象以新住民、新二代為主，此外也會邀請國內優秀的青年創業家、社團上節目。不僅談族群、創業議題，有時候也會聊到各國美食、文化、旅遊等等，題目不涉政治，聽眾跨越藍綠。

此外，立委與廣播DJ的結合，也讓林麗蟬從訪談中可以深入了解新住民族群的需求。她曾經訪問過一名身障的新二代，這名新二代跟他的陸配母親長期被父親家暴，家境困難，連念書都有問題，但因為未達可以請領低收入戶獎學金的標準而困擾。

林麗蟬指出，國內許多新住民姐妹是家暴的受害者，且比國人更困難的是，很多人因為法規的原因沒有取得身分證，他們為了照顧孩子只能做粗工貼補家用，只因為他們沒取得身分證，不能享有國民待遇，處境艱困。她目前也在募集一些關心弱勢新住民的團體，看能否透過捐贈協助「近貧族」的新二代完成學業。

台中廣播及中華慈宥婦幼關懷協會收錄林麗蟬廣播節目的其中20集發行「二代新優勢」有聲書，匯集參與過節目錄製的新二代故事，記錄新二代的生活點點滴滴。

(中時 )

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