以INGO連結世界！林佳龍宣布國際自由婦女聯盟台中設亞太總部

2018年07月12日 11:58 中時 盧金足

台中市長林佳龍（左）12日頒發台中INGO中心國際顧問證書給國際自由聯盟主席Dr. Juli Minoves-Triquell，兩人是耶魯大學博士班同學，老同學在台中為INGO相見歡。（盧金足攝）

台中市林佳龍12日與國際自由婦女聯盟(INLW)簽署意向書，並宣布其將進駐台中INGO中心，期待透過城市為主的公共外交，讓台中INGO中心更國際化。這場國際交流活動中，也出現溫馨場面，林佳龍頒發台中INGO中心國際顧問證書給國際自由聯盟主席Dr. Juli Minoves-Triquell，兩人是耶魯大學博士班同學，老同學在台中為INGO相見歡。

台中市政府推動霧峰光復新村為國際非政府組織(INGO)中心，邀請各NGO進駐，希望成為國內外NGO交流平台，目前已有德國聯邦救難犬協會(BRH)、德國國際搜救隊(ISAR)、亞大國際NGO研究中心等進駐。

市府今天舉行「INGO中心國際顧問頒證儀式暨國際自由婦女聯盟亞太總部設立記者會」，由林市長頒贈台中INGO中心國際顧問證書與紀念獎座給國際自由聯盟主席Dr. Juli Minoves-Triquell；並與Dr. Juli Minoves-Triquell、國際自由婦女聯盟(INLW)主席Margaret de Vos Van Steenwijk- Groeneveld、INLW副主席兼亞太中心主席楊黃美幸等人共同簽署「國際自由婦女聯盟亞太總部宣布設立意向書」。

立委林靜儀、羅致政、外交部主秘蔡明耀、外交部中部辦事處長宋子正及文化部代表等人也到場見證。

林佳龍表示，台中INGO中心邀請到國際自由聯盟主席、同時也是他在耶魯大學博士班同學Dr. Juli Minoves-Triquell擔任國際顧問，協助台中與全世界NGO建立更好的交流合作關係，在Dr. Juli Minoves-Triquell就任國際顧問的第一天就為台中帶來好消息，國際自由婦女聯盟將在台灣成立亞太總部，進駐台中INGO中心。

「國際自由聯盟是在全球推動自由民主活動，非常重要的非政府組織！」林佳龍說，民進黨也是其成員，在主席Dr. Juli Minoves-Triquell的推動下，將台灣的民主化經驗與世界各國分享交流，現在更進一步推動以城市為主的公共外交，透過國際自由聯盟、國際自由婦女聯盟兩位主席的支持，他更有信心、也充滿期待，台中的INGO中心可以更加國際化。

位於霧峰光復新村的國際NGO中心，總計有282間房舍，目前在市府修復完成的13間房舍中，除4間作為共享空間外，剩下9間已有德國聯邦救難犬協會(BRH)、德國國際搜救隊、台中搜救犬隊、亞洲大學國際交流中心、社團法人台灣畫話協會等5單位組織進駐；台灣尤努斯基金會、國際自由婦女聯盟亞太總部將申請進駐。

林佳龍說，聯合國兒童基金會(UNICEF)也與同濟會合作在台灣設立分會，並且進駐台中國際NGO中心，期待光復新村這個舊省政府的房舍，經過市府的修復再利用後，不但是青年創業的好地方，也是國際交流最重要的基地。

國際自由聯盟主席Dr. Juli Minoves-Triquell表示，台中的市政規畫真的很好，加上林佳龍國際視野與遠見，讓國際組織願意選擇台中霧峰作為根據地；而台灣用NGO跟世界交朋友是很正確的策略，希望未來台灣能透過NGO來傳遞自由、民主、平等的價值給國際社會。

Dr. Juli Minoves-Triquell與林佳龍理念一致，要往國際發展必須從地方做起，國際自由聯盟是目前國際上唯一設有人權委員會的國際政治機構，同時與聯合國有非常密切合作，他們會以這種方式與民進黨成員在各國推動民主自由政策，透過在台灣台中的總部設立，從台中與國際連結，在亞太地區自由政策發展上有更好的展現。

市府表示，國際自由聯盟是國際社會上重要的國際非政府組織，是由60多個國家的自由主義政黨組成、發揚自由民主體制的國際政黨聯盟。國際自由婦女聯盟則是國際自由聯盟底下重要的婦女聯盟組織，目前INLW有非洲、歐洲、中東美洲、南美與亞太等5個分會，即將在台中設立INLW亞太中心總部。

(中時 )