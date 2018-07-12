「國家青年菁英領袖營」花蓮傅縣長籲請學生慎思明辨

2018年07月12日 12:04 中時 范振和

花蓮縣長傅（請造字●左山右昆)萁受到學生們熱情歡迎。（范振和攝）

花蓮縣長傅（請造字●左山右昆)萁（前右五）由救國團主任葛永光（前右六）陪同，與800名菁英領袖營學生合影留念。（范振和攝）

「大家要有道德勇氣，不要怕失敗，也要慎思明辨，不要隨著政客、名嘴的政治口水起舞。」花蓮縣長傅崐萁12日在「國家青年菁英領袖營」中，呼籲在場800名全國各地的菁英學生以正確的人生觀，引領台灣的未來走向。

隨後，傅崐萁笑著接受「葷素不拘」的問題提問時，中華大學林同學表示，受颱風影響，此行最大的遺憾就是無法泛舟，傅馬上要求連絡火車站、東部海岸國家風景區管理處，儘管無法成行，學生們感受到縣長誠意，紛紛鼓掌認同。

傅崐萁說，他曾在台北市林森北路五條通端盤子，也曾在公館台銀前面擺地攤，希望在場同學也不要看輕自己，一支草一點露，現今社會無人有後台硬的問題，也沒有「偏安台灣」的條件，同學們應認真身體力行，謹慎規畫人生目標，任何人都有無限大的成功機會。

傅崐萁表示，從幼稚園到研究所，他從來沒有得到獎，而多次想參加救國團活動，也被刷下來，在座同學都比他優秀，希望大家勇於接受挑戰，失敗愈多表示老天爺愈眷顧，積累失敗的豐富經驗，就是積累人生無限大的能量，也希望同學們不要人云亦云，要培育獨立正確

的判斷能力，超越別人、越越自己。

接受學生們提問時，有同學希望能泛舟，頓時歡呼聲四起，傅崐萁答應馬上連絡相關單位，由於北上專列火車下午3時55分發車，如果要到瑞穗鄉泛舟，來回車程長，同時泛舟要有先期準備作業，恐錯過車列，同學們心情如同洗「三溫暖」，不過對縣長拿出的馬上辦誠意，紛紛掌聲叫好。

(中時 )