「國家青年菁英領袖營」花蓮傅縣長籲請學生慎思明辨

花蓮縣長傅（請造字●左山右昆)萁籲請參加國家青年菁英領袖營的學生要慎思明辨。（范振和攝）

友善列印
中時
范振和
花蓮縣長傅（請造字●左山右昆)萁受到學生們熱情歡迎。（范振和攝）
花蓮縣長傅（請造字●左山右昆)萁（前右五）由救國團主任葛永光（前右六）陪同，與800名菁英領袖營學生合影留念。（范振和攝）

「大家要有道德勇氣，不要怕失敗，也要慎思明辨，不要隨著政客、名嘴的政治口水起舞。」花蓮縣長傅崐萁12日在「國家青年菁英領袖營」中，呼籲在場800名全國各地的菁英學生以正確的人生觀，引領台灣的未來走向。

隨後，傅崐萁笑著接受「葷素不拘」的問題提問時，中華大學林同學表示，受颱風影響，此行最大的遺憾就是無法泛舟，傅馬上要求連絡火車站、東部海岸國家風景區管理處，儘管無法成行，學生們感受到縣長誠意，紛紛鼓掌認同。

傅崐萁說，他曾在台北市林森北路五條通端盤子，也曾在公館台銀前面擺地攤，希望在場同學也不要看輕自己，一支草一點露，現今社會無人有後台硬的問題，也沒有「偏安台灣」的條件，同學們應認真身體力行，謹慎規畫人生目標，任何人都有無限大的成功機會。

傅崐萁表示，從幼稚園到研究所，他從來沒有得到獎，而多次想參加救國團活動，也被刷下來，在座同學都比他優秀，希望大家勇於接受挑戰，失敗愈多表示老天爺愈眷顧，積累失敗的豐富經驗，就是積累人生無限大的能量，也希望同學們不要人云亦云，要培育獨立正確

的判斷能力，超越別人、越越自己。

接受學生們提問時，有同學希望能泛舟，頓時歡呼聲四起，傅崐萁答應馬上連絡相關單位，由於北上專列火車下午3時55分發車，如果要到瑞穗鄉泛舟，來回車程長，同時泛舟要有先期準備作業，恐錯過車列，同學們心情如同洗「三溫暖」，不過對縣長拿出的馬上辦誠意，紛紛掌聲叫好。

(中時 )

吃飯皇帝大！ 旅客拿錯便當 台… 尿出紅茶 當心肝出問題

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。