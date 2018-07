2018年07月12日 12:02 中時電子報 周郁蘋 /綜合報導 /綜合報導

香港富豪李嘉誠的51歲兒子李澤楷2011年與梁洛施分手後,今年4月爆和26歲港姐郭嘉文(Karmen)交往,李澤楷日前才鬆口「我們很好」間接認戀情,不過他近日卻傳出密會長髮女,小倆口一度被疑情變,對此,李澤楷罕見放閃,保港姐的女友地位。

李澤楷日前被港媒直擊,與一名長髮女在酒店密會,小倆口一度被疑情變,根據香港《蘋果》報導,李澤楷被問到是否與郭嘉文分手?他則以英文回覆:「Karmen and I are doing just fine」(郭嘉文和我都很好)。

李澤楷罕見放閃港姐,向外界宣示郭嘉文的女友地位不變,至於與長髮女的關係,李澤楷則是沒有回應。

