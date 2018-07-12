尿出紅茶 當心肝出問題

2018年07月12日 12:03 中時 魏怡嘉

30多歲陳先生，旅遊回國後1個月，出現發燒及上吐下瀉，未料退燒後小便顏色卻像紅茶一樣深，趕緊到泌尿科門診就醫。經尿液檢查發現，尿中膽紅素過高，便轉至腸胃肝膽科，抽血發現肝炎指數GPT高達1200(正常小於40)，血液中的膽紅素亦高達6.5(正常小於1.0)，腹部超音波檢查膽道系統沒有阻塞，確診為急性肝炎。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，急性肝炎以病毒感染造成肝臟發炎為多數，目前發現有A型、B型、C型、D型及E型肝炎，經進一步詢問病患，病患表示一個月前到泰國旅遊，有可能遭到病毒感染染上A型肝炎，因病毒有潛伏期，回國後才發病，由於A型與B型肝炎發作往往會來得較為猛烈，提醒民眾出國旅遊，注意飲食。

康本初進一步說明指出，急性肝炎發作時，尿中的膽紅素過高，尿液顏色會變深，並伴隨皮膚和眼白變黃的黃疸症狀，其他常見的症狀如發燒、腸胃不適、食慾變差、注意力不集中、易疲倦等。

不過，急性肝炎在發作時，如果沒特別留意，有時症狀並不明顯，大多須抽血檢查才會發現，康本初提醒，由於急性肝炎有轉變成猛爆性肝炎的風險，而猛爆性肝炎有極高死亡率，也可能引起併發症，如果本身為高危險群，如近期到過衛生不良的地方旅行、生食貝類、本身有慢性肝炎甚至肝硬化的民眾，應該注意相關症狀，如廁後別急著將尿沖掉，多看一眼揪病灶，正常尿液的顏色為淡黃色似綠茶，當出現深茶色尿如紅茶甚至可樂的顏色，小心可能是肝膽疾病如肝炎、肝衰竭或膽道阻塞等問題。

(中時 )