紐約溯源僑社改掛五星旗 外交部：凸顯中國打壓力道加劇

2018年07月12日 12:33 中時 陳建瑜

媒體報導，紐約遡源公所將於8月公所大樓落成90週年升掛五星旗，外交部今表示，此凸顯中國加大對我們國際生存空間的打壓力道，加上公所近幾年已湧入大量中國新移民成員，使該公所量變產生質變，已非過去由傳統僑社的親我成員所組成的單純。

僑委會昨發布新聞稿指出，紐約遡源公所是紐約中華公所所屬60個僑團之一，近年來中國新移民日漸增加，已成為該公所之主力。目前具主導性地位與影響力之紐約中華公所在會所內、外懸掛中華民國國旗，旗下僑團多數堅定支持中華民國。

外交部北美司司長陳立國今在外交部例行記者會強調，目前在紐約僑界最具影響力跟主導地位的中華公所仍然堅定支持中華民國，不管在所內、所外都是玄掛中華民國國旗，這方面顯示政府用務實、廣結善緣的方法跟策略，去從事僑務工作，獲得大多數海外僑胞的肯定，跟堅定支持。

陳立國表示，已請駐紐約辦事處，協同僑委會繼續密切注意後續發展，同時促請僑界，不僅紐約，包括全美等繼續中華民國。政府將持續堅持自由、民主的核心價值，團結海外僑胞，越是面對打壓，越要用價值取向，來跟國際社會傳達，中華民國台灣追求民主自由和平的決心。

僑委會說，全球海外支持自由民主的僑團都是中華民國台灣最寶貴的資產，只要是支持中華民國，認同自由民主的台灣，都是僑務委員會服務的對象，超越黨派爭取國家利益的立場不會改變。

(中時 )