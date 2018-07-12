蔡政府內閣改組 洛杉基：沒有人才只好玩大風吹

2018年07月12日 12:10 中時電子報 邱文秀

行政院內閣改組底定，行政院長賴清德今日召開記者會，親上火線宣布上任以來最大幅度的改組。只是公布人選似乎很多老面孔，自由作家洛杉基在臉書評論，蔡政府用人哲學，實在是太搞笑！，政府沒有人才了，只好玩大風吹，酒瓶子裝舊酒，看來看去，還是一樣那幾張老面孔。這個政府，可說是已經爛到骨子裡去了，沒救了！

洛杉基在臉書評論行政院內閣改組，他說蔡政府用人哲學，實在是太搞笑！什麼「用人唯才」、「尊重專業」等起碼的準則，在蔡政府完全不管用！「滿青政府」官員，就那麼幾個人像在玩大風吹，哨子一響，大家立刻站起來換位子，坐到那個位子，就是那個位子的部長；沒搶到位子的，就到總統府當顧問坐牛棚，喝茶看報等總統任期坐滿就退休。

洛杉基說，所以，這些大風吹的玩家，全是熟面孔，大家輪流做，反正都做不滿一年就得再玩一次大風吹。完全不懂教育的，去做教育部長；不懂內政的律師去當內政部長；不懂交通是什麼東東的，去當交通部長...總之，政府沒有人才了，只好玩大風吹，酒瓶子裝舊酒，看來看去，還是一樣那幾張老面孔，全是令人倒胃的醜面孔！

他表示，可悲的是人民，看著「滿青政府」玩大風吹，大官們玩得不亦樂乎，輪流領高薪。人民則是苦哈哈，正在研究如何減少吃喝玩樂，才能應付縮水的退休年金。這個政府，可說是已經爛到骨子裡去了，沒救了！

網友留言「那就是請鬼提藥單」、「真棒，都是通才！」、「顫抖內閣」、「戰鬥內閣？嘴砲內閣嗎？」、「己没人才．只有酬傭來領財」、「人家已經申明是戰鬥內閣，是為年底選戰。」、「哈，左手換右手，玩大風吹嗎？」、「反正位子輪流坐，專業放旁邊，金錢擺中間…」。

(中時電子報)